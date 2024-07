Od početka godine 14 žrtava trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka godine, identifikovano 14 žrtava trgovine ljudima, a službenici Uprave policije su podnijeli šest krivičnih prijava protiv sedam izvršilaca tog krivičnog djela, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora su, povodom 30.jula – Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, podsjetili da je to jedan od najgorih zločina savremenog doba.

Trgovina ljudima je, kako su dodali, teška povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda, a milioni muškaraca, žena i djece svakodnevno su u svijetu izloženi eksploataciji i zlostavljanju, lišeni slobode i dostojanstva.

„U borbi protiv ovog globalnog problema, Crna Gora je tokom prethodne godine intezivnim aktivnostima na prevenciji, identifikaciji i zaštiti žrtava, krivičnom gonjenju počinilaca i koordinaciji, partnerstvu i međunarodnoj saradnji potvrdila odlučnost da unaprijedi efikasnost i funkcionalnost cjelokupnog sistema u borbi protiv trgovine ljudima“, kazali su iz MUP-a.

Oni su istakli da je to prepoznato u Izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima u kom je Crna Gora, zbog ukupno uloženih napora, izmještena sa liste zemalja pod nadzorom, na kojoj se nalazila u prethodnom izvještaju.

„MUP, kao organ koji koordinira aktivnostima u borbi protiv trgovine ljudima, posebnu pažnju posvećuje daljem unapređenju međusektorske saradnje i proaktivnoj identifikaciji potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“, naveli su iz tog MUP.

Oni su kazali da je Tim za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima MUP-a, od početka godine, identifikovao 14 žrtava trgovine ljudima, dok su službenici Uprave policije podnijeli šest krivičnih prijava protiv sedam osoba za izvršeno krivično djelo trgovine ljudima.

„U cilju zaštite žrtava i promovisanja njihovih prava, ostvarujemo saradnju sa drugim državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama, čineći dostupnim informacije putem kojih mogu ostvariti svoja prava“, rekli su iz MUP-a.

Oni su naglasili da će i u narednom periodu nastaviti sa nadogradnjom već uspostavljenih mehanizama u borbi protiv trgovine ljudima i sa integracijom preporuka iz relevantnih međunarodnih izvještaja pri kreiranju novih politika koje će biti fokusirane na jače uključivanje lokalnih samouprava u aktivnostima borbe protiv trgovine ljudima.

„Kroz prepoznate izazove definisaćemo načine njihovog rješavanja, a sve sa ciljem osiguranja bezbjednog ambijenta za razvoj svih segmenata društva, uz puno poštovanje ljudskih prava“, kaže se u saopštenju MUP-a.

