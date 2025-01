Od danas aktivna SOS linija za psihološku podršku

Podgorica, (MINA) – Telefonska SOS linija za psihološku pomoć i podršku svima kojima je potrebna nakog tragičnog događaja na Cetinju, od danas je aktivna, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je telefonska linija uspostavljena zahvaljujući angažmanu Klinike za psihijatriju i Udruženja psihologa, uz tehničku podršku Telekoma, koji je za tu namjenu odobrio broj 1555 i omogućio da pozivi iz svih mreža budu besplatni.

“Na pozive građana kojima je potreban savjet i psihološka podrška odgovaraće skoro 40 profesionalaca”, kaže se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Oni su naveli da, svjesni da je porodicama, kao i svima onima koji su na bilo koji način bili sudionici događaja na Cetinju, neophodna psihološka podrška, novoformirana radna grupa, kojom koordiniše Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa udruženjima psihijatara i psihologa Crne Gore odmah je organizovala timove za psihološku podršku.

Timovi su, kako se dodaje, raspolaganju svim građanima i građankama Cetinja svakoga dana od sedam do 19 sati.

“U slučaju potrebe da je pomoć potrebno pružiti i nakon navedenog perioda zdravstvene ustanove sa Cetinja će organizovati sanitarni prevoz prema Kliničkom centru Crne Gore, gdje mogu da razgovaraju sa dežurnim ljekarima”, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Oni su kazali da je uspostavljanjem i telefonske linije, na broj 1555, obezbijeđeno da svi kojima je potrebna psihološka podrška, u svakom trenutku pomoć mogu da potraže od stručnih osoba.

“Ministarstvo zdravlja i ovom prilikom poziva sve građane koji imaju potrebu, da potraže stručnu pomoć i na taj način lakše prebrode traume i prevaziđu stanje koje je kod njih izazvala stravična tragedija”, kaže se u saopštenju.

