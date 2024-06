Obustavljeni započeti postupci izbora državnih tužilaca

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet odlučio je, na elektronskoj sjednici, da se obustavi započeti proces izbora državnih tužilaca u skladu sa, kako je saopšteno, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu, koji je stupio na snagu 19. juna.

U saopštenju se navodi da je obustavljen postupak izbora tri državna tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu, četiri u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, kao i postupak izbora jedanaest državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.

Obustavljen je i započeti postupak izbora jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu propisano je da se započeti postupci izbora državnih tužilaca koji napreduju, postupci izbora rukovodioca državnih tužilaštava i postupci izbora državnih tužilaca u osnovnom državnom tužilaštvu, koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nijesu okončani, obustavljaju po sili zakona”, kaže se u saopštenju Tužulačkog savjeta.

