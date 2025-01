Obrazovno-vaspitne ustanove na Cetinju od februara dobijaju zaštitare

Podgorica, (MINA) – Sve obrazovno-vaspitne ustanove na Cetinju od početka februara će dobiti fizičko obezbjeđenje – zaštitare, odlučila je Vlada.

Iz Vlade su saopštili da su tu odluku donijeli na telefonskoj sjednici na inicijativu Prijestonice, a na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

“Tom aktivnošću, Vlada Crne Gore, u saradnji sa Prijestonicom, pokazuje punu posvećenost u pružaju podrške građankama i građanima Cetinju kako se tragedija koja je zadesila Prijestonicu nikad više ne bi ponovila”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je u pitanju samo jedna od mjera koja je realizovana nakon tragedije na Cetinju.

“Ministarstvo zdravlja i MPNI su, u saradnji sa Kliničkim centrom i Udruženjem psihologa Crne Gore, a uz podršku Prijestonice, angažovali timove za psihološku podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da je Ministarstvo zdravlja, uz podršku Telekoma, otvorilo i SOS telefonsku liniju za psihološku pomoć i podršku svima kojima je potrebna nakog tragičnog događaja na Cetinju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS