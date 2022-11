Objaviti sve odluke sudova koje se odnose na Medenicu

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zatražila je da budu objavljene sve odluke sudova koje se odnose na bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu.

Iz MANS-a su upitali koje sudije su odlučivale o Medenici i da li su u konfliktu interesa.

“Kako su procijenili da neće pobjeći, iako je već pokušala? Na osnovu čega su zaključili da neće uticati na svjedoke”, naveli su iz MANS-a na Fejsbuku /Facebook/.

Odluku o ukidanju pritvora Medenici donio je Viši sud nakon žalbe odbrane Apelacionom sudu na prethodno rješenje kojim joj je bio produžen boravak u Istražnom zatvoru.

Medenicu Specijalno državno tužilaštvo tereti da je počinila krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj.

Medinici je danas ukinut pritvor.

