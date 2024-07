Obaveza cijelog čovječanstva da se nikad ne zaboravi Srebrenica

Podgorica, (MINA) – Obaveza cijelog čovječanstva je da nikad ne zaboravi nevino stradale bošnjačke civile u genocidu u Srebrenici, poručili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz te partije su podsjetili da je prošlo 29. godina od najmonstruoznijeg genocida na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, u kome je planski i sistemski ubijeno 8.372 nevinih civila, sa ciljem uništenja cijelog jednog naroda.

„Važno je zbog nas i budućih generacija da njegujemo kulturu sjećanja na nevine žrtve genocida, da čuvamo istinu i da se borimo da se patnja žrtava i njihovih preživjelih porodica nikome ne ponovi”, kazali su iz BS-a.

Oni su dodali da ih raduje činjenica što će nedavno usvojena Rezolucija Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici podići svijest svjetske javnosti o tom monstruoznom zločinu.

Iz BS su kazali i da će se podizanjem svijesti o genocidu u Srebrenici na međunarodnom nivou pružiti važna podrška preživjelima.

“Pružiće se podrška mnogim majkama, sestrama i kćerkama koje i danas tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, a koje u javnosti i dalje svjedoče govoru mržnje, negiranju i relativizaciji genocida”, naveli su iz BS-a.

Oni su poručili da će istrajati u traženju i pokazivanju istine.

“Istrajaćemo u borbi protiv zaborava, mržnje i relativizacije genocida u kojem su ubijeni Bošnjaci isključivo zbog etničke pripadnosti. Da se nikada, nikome ne ponovi Srebrenica”, zaključili su iz BS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS