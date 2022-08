O nepovjerenju Vladi 19. avgusta

Podgorica, (MINA) – Klubovi poslanika koji su u skupštinsku proceduru predali predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi, zakazali su vanrednu sjednicu Skupštine za 19. avgust, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Taj predlog danas su predali klubovi poslanika DPS-a, Socijaldemokratska partija – Liberalna partija (SDP-LP), Socijaldemokrata (SD) i Demokratske unije Albanaca.

Živković je, na konferenciji za novinare, kazao da je inicijativa predata zato što Vlada nije ispunila svoje prioritete.

Prema riječima Živkovića, konkretni rezultati su izostali a stanje u ekonomiji i epidemiološka situcija su dodatno pogoršani.

“Uz to, uprkos nikad snažnijoj podršci naših evropskih partnera i našem širokom društvenom konsenzusu o neophodnosti što skorijeg pridruživanja Evropskoj uniji (EU) dalji nastavak ovog procesa doveden je u pitanje”, rekao je Živković.

On je naveo da je istovremeno predsjednik Vlade Dritan Abazović, ignorišući stavove najznačajnijih naučnih ustanova u državi, u prvi plan stavio pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

“Ne sporeći potrebu da se ovo pitanje riješi uz uvažavanje najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti, smatramo da je, zbog državno neodgovornog ponašanja Abazovića koje za posljedicu ima podizanje tenzija u društvu, aktuelna Vlada izgubila legitimitet”, istakao je Živković.

On je kazao da je zbog svega navedenog, u namjeri da se zaštite vitalni interesi Crne Gore i sačuva šansa da država ubrzano krene putem EU integracija, podnijeta inicijativa za izglasavanje nepovjerenja.

“U prvih 100 dana rada, Vlada se nije bavila prioritetima. Ovakvo postupanje Abazovića ne može imati našu podršku”, rekao je Živković.

On je ocijenio da se Abazović ponašao kao čovjek kojem se ne može vjerovati i kao neko ko nije dostojan funkcije premijera samostalne i nezavisne države, koji štiti nacionalne interese Crne Gore.

“Zbog svega toga, podnijeli smo inicijativu. Inicijativa je danas procesuirana, i zakazali smo održavanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore za petak, 19. avgust”, kazao je Živković.

Upitan da li su razgovarali sa Demokratskom Crnom Gorom o tome da li će podržati njihovu inicijativu, on je rekao da će narednih dana razgovarati sa svima.

On je kazao da je odluka na tim političkim subjektima.

“Ali bi bilo pravo čudo da oni koji su opozicija ovakvoj Vladi, koja za svojih 100 dana rada nije ispunila ono što je bila njena suštinska svrha, ne glasaju za nepovjerenje 43. Vladi” rekao je Živković.

Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković rekla je da je Abazović nanio privremenu štetu Crnoj Gori i privremeno je zaustavio na putu ka EU.

“Ova Vlada pada. Završila je svoju karijeru, a Abazović svoju političku karijeru. Nova vlada će pokrenuti pravnu proceduru za poništenje ovakvog pravnog posla”, istakla je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da su odredbe ugovora sa SPC u suprotnosti sa Ustavom i brojnim zakonskim propisima Crne Gore.

“Nova vlada će u potpunosti moći da poništi ovakav pravni posao. Neka se ne raduju mnogo, jer ćemo zaštiti državni interes. Ako se išta dobro danas desilo to je da se Abazović ogolio do kraja, da je puki izvršilac (predsjednika Srbije Aleksandra) Vučića i politike Beograda”, rekla je Vuksanović Stanković.

Upitana kakvi će biti dalji politički potezi SDP-a i da li će ministri te stranke izaći iz Vlade, ona je kazala da je Abazović sugerisao bivšem premijeru Zdravku Krivokapiću da podnese ostavku, kada je podnijeta inicijativa za smjenu njegove vlade.

“Pa bi sad trebalo da Abazović pozove samog sebe da to prvi učini. Kad neko izgubi povjerenje većine u parlamentu, onda treba da podnese ostavku”, rekla je Vuksanović Stanković.

