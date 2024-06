O izmjenama Zakona o državljanstvu tek nakon što se obezbijede svi zaštitni zakonski mehanizmi

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu uslijediće tek nakon što se obezbijede svi zaštitni zakonski mehanizmi, saopštili su iz kabineta premijera Milojka Spajića.

Oni su to rekli u cilju, kako su naveli, preciziranja i sprečavanja potencijalnog širenja dezinformacija u vezi sa izjavom Spajića povodom izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu, a koje bi podrazumijevale sticanje biračkog prava deset godina nakon prijema osobe u crnogorsko državljanstvo uz određene uslove.

“Obavještavamo da će se sa promjenom Zakona ići tek nakon što se obezbijede svi zaštitni zakonski mehanizmi”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su preduslov za takva rješenja ustavne promjene i, shodno tome, sama procedura mora do detalja biti usaglašena sa pravnim sistemom.

“Pritom posebno vodeći računa o sprečavanju potencijalnih zloupotreba ovog mehanizma i zaštite interesa države”, kaže se u saopštenju.

Iz Spajićevog kabineta rekli su da je on danas istakao da se Crna Gora ne smije odricati svoje djece, da mora voditi računa o svojoj dijaspori bez obzira gdje se ona nalazila i da se u tom smislu mora ugledati na države koje su na najbolji način riješile to pitanje.

“I baš kako je premijer poručio tokom konferencije za medije „naši ljudi u Turskoj, Srbiji, Luksemburgu, Argentini, Americi, gdje god da su, moraju imati isti tretman. Ti ljudi bi imali pasoš Crne Gore i bili bi ponosni na svoju zemlju. Ti ljudi i ne traže pravo glasa već minimum poštovanja za njihov patriotizam“, zaključuje se u saopštenju.

