O inicijativi za razrješenje Injac 24. jula

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Glavnog grada, na kojoj će se raspravljati o inicijativi za razrješenje gradonačelnice i skraćenje mandata Skupštini, biće održana 24. jula, kazao je odbornik Socijaldemokrata Miloš Mašković.

On je na platformi X naveo da je to dogovoreno na današnjem kolegijumu predsjednice Skupštine.

Prema riječima Maškovića, parlamentarna većina, svjesna da joj se bliži kraj, predložiće i određene odluke u cilju pripreme prijevremenih lokalnih izbora.

„Osim toga, iniciraće još 17 tačaka dnevnog reda koje žele da, silom na sramotu, uguraju prije inicijative kako bi za kraj svog mandata imenovali još nekoliko direktora, pravdajući to interesom građana, znajući da nemaju nikakav politički legitimitet“, kazao je Mašković.

