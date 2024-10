NSD sklopila koaliciju sa Novom Budvom

Podgorica, (MINA) – Budvanski odbor Nove srpske demokratije (NSD) sklopio je koaliciju sa grupom građana “Nova Budva” pred lokalne izbore u tom gradu zakazane za 17. novembar, saopšteno je iz NSD.

U saopštenju se navodi da NSD i Nova Budva, zajedno sa ostalim učesnicima koalicije koju čine i Demokratska narodna partija (DNP), Socijalistička narodna partija (SNP) i Pokret za promjene (PzP), garantuju sigurnu pobjedu na izborima.

“Građani mogu biti sigurni da njihov glas ide za budućnost Budve, a ne za vraćanje u prošlost i otvaranje mogućnosti da se vrate snage koje su Budvu stavile pod vođstvo Demokratska partija socijalista – Socijaldemokratska partija, ili nekih drugih, novoformiranih, organizovanih grupa”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, potpisnici očekuju da se ta saradnja u bliskoj budućnosti dodatno produbi, jer su strane potpuno saglasne da Budva mora naprijed, uz pozitivnu kampanju, dostojanstven i pošten način učestvovanja u kampanji i svakom javnom nastupu.

“Sa potpisivanja koalicije poslata je poruka da će Budva već od 18. novembra, ujedinjeno sa partnerima iz Vlade Crne Gore, krenuti da realizuje velike infrastrukturne, kulturne i društveno korisne projekte”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, poslata je i poruka da mudri ljudi koji vole Budvu, kao i danas, uvijek nađu najbolji dogovor za svoj grad.

“Kao i da sve veći broj stanovnika Budve znači i da oni očekuju pomirenje, dogovor, ujedinjavanje najpametnijih, a sve na korist što bržeg napretka kao i rješavanja nagomilanih problema”, navodi se u saopštenju.

