NSD, DNP, SNP i PZP zajedno u Budvi

Podgorica, (MINA) – Nova srpska demokratija (NSD), Demokratska narodna partija (DNP), Socijalistička narodna partija (SNP) i Pokret za promjene (PzP), nastupiće zajedno na lokalnim izborima u Budvi, koji su zakazani za 17. novembar.

Iz budvanskog odbora NSD-a saopštili su da je dogovorena koalicija dokazanih snaga koje jedine mogu da budu spona koja će konačno omogućiti Budvi da krene naprijed i, zajedno sa Vladom, razvija taj grad.

“Decenijama unazad, građani nas dobro poznaju kao iskrene borce za dobrobit Budve. Mi smo garant da je jedino interes građana razlog zbog kojeg tražimo podršku na izborima i da smo spremni, po svaku cijenu, raditi na ostvarivanju tog cilja”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je posvećenost razvoju i prosperitetu Budve tih subjekata neupitna i da kroz zajedničku saradnju mogu postići sve ono što građani Budve očekuju od nas.

Iz NSD-a su rekli da će njihov tim biti proširen sa svima onima koji žele da Budva ide naprijed i koji su spremni da se bore za bolju budućnost grada.

Kako su rekli, Budva se ponovo suočava sa velikom opasnošću, koju predstavljaju dvije interesne grupe koje žele da je zarobe.

“One trenutno drže Budvu u svojim kandžama i sada imaju poslednju priliku da učvrste svoju vlast te da nas u naredne četiri godine gurnu dublje u svoj povampireni svijet”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se te četiri partije protive tim pokušajima.

“Zajedno ćemo stati na put tim negativnim uticajima i raditi na ponovnom vraćanju Budve njenim građanima”, poručuje se u saopštenju.

Iz NSD-a su kazali da se Demokratska partija socijalista (DPS) sa nostalgijom sjeća vremena kada su “okupirali Crnu Goru, kada se u Budvi nije znalo gdje završava grad a počinje imovina DPS-ovih šefova i kada je budžet, kao i danas, posmatran kao vlastiti plijen”.

“Drugi su oni koji danas isisavaju imovinu grada i to rade na još opasniji način koristeći naša preduzeća i poslušnost funkcionera za pranje svog prljavog novca primajući svakodnevno zadatke iz neformalnih centara”, dodali su iz NSD-a.

Oni su poručili da se ne smije dozvoliti da poslije 17. novembra niko i dalje zloupotrebljava ovlašćenja, da se lažno predstavlja i da se vlast i dalje zbog visokog kriminala i korupcije suočava sa krivičnim prijavama.

“Već od 17. novembra ćemo i ličnim primjerima dokazati, jer smo to i u prošlosti uradili, da za nas nema dileme šta predstavlja interes građana Budve i da smo spremni da po svaku cijenu, ujedinjeni na tome, radimo u naredne četiri godine”, kaže se u saopštenju.

