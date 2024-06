Novović: Nije kraj hapšenjima

Podgorica, (MINA) – Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović kazao je da hapšenjem šefa barske kriminalističke policije Ilije Vasovića po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da je počnio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, nije završen posao.

“Trenutno se radi nekoliko pretresa na više lokacija povodom ovog slučaja”, rekao je Novović u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti i potvrdno odgovorio na pitanje pokušava li reći da ovo nije kraj hapšenjima.

Vasović je uhapšen po nalogu SDT-a dan nakon što je portal Libertas objavio transkripte sa Skaj komunikacije gdje bivši šef kriminalističke policije u Baru Ilija Vasović, prema instrukcijama odbjeglog Aleksandra Mrkića, sa lažnim diplomatom Stevanom Simijanovićem ugovara preuzimanje svih poslova u vezi sa švercom cigareta u Crnoj Gori.

Novović je potvrdio navode portala Libertas da je prepiska koju su preko SKY aplikacije vodili policajac Vasović i optuženi Mrkić u SDT-u od juna prošle godine.

On je kazao da je u julu prošle godine donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv Mrkića i ostalih koji su bili pripadnici kriminalne organizacije.

“Materijal je zamolnicom stigao u SDT 11. januara ove godine, međutim, obzirom da se radi o obimnom materijalu, a da pritvor u istrazi može trajati samo šest mjeseci, specijalni tužilac je odlučio da jedan dio predmeta obradi, završi istragu i optuži, a da drugi dio formira poseban predmet. Realizacija tog predmeta je uslijedila jutros”, rekao je Novović.

On je, na pitanje šta je sa ostalima koji se pominju u prepiskama koje je objavio Libertas, poput biznismena Miodraga Dake Davidovića, rekao da se u izdvojenom predmetu nalazi taj material.

“U tom materijalu sve što se nalazi biće realizovana kroz predmet u kom je procesuiran Vasović”, dodao je Novović.

Upitan ko je “Kovrdžavi”, budući da su u Pokretu Evropa sad već prepoznali bivšeg premijera Dritana Abazovića i da te prepiske koriste kao dokaze da je umiješan u šverc cigareta, Novović je kazao da bi bilo prerano sada odgovarati na ta pitanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS