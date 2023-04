Podgorica, (MINA) – Novi saziv Skupštine Glavnog grada biće konstituisan 12. aprila, najavio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Vuković je na Fejsbuku /Facebook/ kazao da će tog dana podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika.

“Obećao sam sugrađanima nakon izbora 23. oktobra da ću biti tu dok se ne stvore pretpostavke za formiranje nove vlasti u Podgorici i izbor novog gradonačelnika” , rekao je Vuković.

On je kazao da će te pretpostavke i formalno biti stvorene u srijedu.

“Zbog funkcionalnosti sistema, nadam se da će nova parlamentarna većina gradonačelnika izabrati istog dana”, naveo je Vuković.

