Novi protest Kamo sjutra 16. januara

Podgorica, (MINA) – Novi protest u organizaciji neformalne grupe studenata Crne Gore “Kamo sjutra?” biće održan 16. januara ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, saopštili su iz te grupe.

Oni su pozvali sve građane da odatle mirnom šetnjom dođu do zgrade Vlade.

Iz “Kamo sjutra” kazali su da je to miran i dostojanstven protest i zamolili sve građane da se suzdrže od bilo kojeg oblika nasilja – verbalnog, fizičkog, psihičkog.

“Što se takođe odnosi i na riječi/rečenice koje će biti ispisane na transparentima. Hvala vam što smo zajedno u borbi protiv svih oblika nasilja”, kaže se u objavi “Kamo sjutra” na Instagram stranici.

Sa prvog protesta “Kamo sjutra” održanog u nedjelju ispred MUP-a, između ostalog, zatražene su ostavke čelnika bezbjednosnog sektora zbog tragedije na Cetinju 1. januara u kojoj je poginulo 12 osoba.

