Novaković Đurović: U zaštiti prirode i prostora neće biti pošteđenih

Podgorica, (MINA) – Urbanističko-građevinska inspekcija jutros je, postupajući po rješenju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, započela uklanjanje postrojenja za proizvodnju betona kompanije Cijevna komerc, u zetskoj opštini Mahala, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović, poručila je da je država apsolutno spremna da zaštiti prirodu i prostor.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Novaković Đurović je rekla da oni koji su godinama pokušavali da nekim pravnim i drugim manevrima na neki način izigraju državu ili sistem, treba da znaju da će se tome stati na kraj.

Ona je istakla da će svi koji budu sprovodili nelegalne aktivnosti u tome biti spriječeni i privedeni pravdi.

„Prethodnih dana zapečaćena je baza Tehnoputa, a danas su otpočele aktivnosti na uklanjanju objekata u vlasništvu Cijevne komerc“, navela je Novaković Đurović.

Ona je poručila da će aktivno nastaviti da štite i prirodu i prostor, kako od nelegalnih aktivnosti, tako i od nelegalnih graditelja.

U tom procesu, kako je istakla Novaković Đurović, neće biti ni privilegovanih ni pošteđenih.

Ona je kazala da su se u prethodnom periodu dobro pripremili za naredne aktivnosti, ne samo kroz povećanje budžeta za tu namjenu, već su se i interno mnogo bolje organizovali i uspostavili koordinaciju sa drugim institucijama.

„Posebno bih zahvalila Upravi policije koja na terenu našim inspektorima pruža asistenciju i omogućava da se sve mjere sprovedu do kraja“, navela je Novaković Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da je rješenje izdato za uklanjanje objekta površine 315 metara kvadratnih i inženjerskog objekta kompanije Cijevna komerc.

