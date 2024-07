Novaković Đurović: Posjeta Mišela otkazana zbog poteza Vlade i parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela otkazana je zbog poteza Vlade i parlamentarne većine, kazala je poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović, ističući da su Crnoj Gori potrebni vanredni parlamentarni izbori prije nego što aktuelna vlast unizi ugled države.

Novaković Đurović je, na konferenciji za novinare, kazala da postaje izvjesno da Vlada i parlamentarna većina nijesu ubrzale evropski put, već da prijete da ga ozbiljno ugroze.

„Posjeta Mišela je otkazana zbog izglasane Rezolucije o Jasenovcu, a suštinski zbog poteza Vlade i parlamentarne većine, kojom rukovode predsjednik Skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da Vlada i parlamentarna većina prijete da ugroze dorosusjedske odnose i izazovu nove tenzije u regionu.

„Mišel je trebalo u srijedu da bude u Crnoj Gori, da pozdravi dobijanje IBAR-a i pruži podšrku evorpskom putu Crne Gore, ali su ga Spajić i Mandić u tome spriječili“, navela je Novaković Đurović.

Ona je pozvala Mandića da u srijedu otvori sjednicu na kojoj je bilo planirano obraćanje Mišela i da, prema riječima Đurović, građani svjedoče ovom skandaloznom vođenju politike Crne Gore i unižavanju njenog ugleda.

„Mi ćemo se u srijedu na sjednici dodatno izjasniti u odnosu na poteze Vlade i parlamentarne vćeine“, rekla je Novaković Đurović.

Kako je kazala, odluka Mišela je politička odluka Evropske unije (EU).

„I jasna poruka da ne možete EU oči zamazati nekim spiskom zakona, a da paralelno radite sve da narušavate regionalnu sarandju i spoljnopliitički kurs Crne Gore“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je ocijenila da je ameterska Vlada i parlamentarna većina, koja ne razumije evropsku integraciju, bila je spremna da pod plaštom IBAR-a zamaže oči javnosti.

„I da samo dva dana nakon što smo dobili IBAR krene u isplaćivanje političkih dugova koje su dogovorili prije IBAR-a, a jedna od tih stvari je i Rezolucija o Jasenovcu, koja je bila odgovor na izglasavanje Rezolucije o Srebrenici i dogovor Spajića i Mandića“, navela je Novaković Đurović.

Ona je kazala da je Spajić ponovo obmanuo crnogorsku javnost.

„Rekao je da ćemo odmah nakon IBAR-a nastaviti reforme, da ćemo krenuti da mijenjamo loše zakone koje su odnijeli na Međuvladinu konferenciju. Umjesto rada na zakonima o državnom tužilaštvu ili sprečavanju korupcije, nažalost smo dobili jednu rezoluciju, najavljene nove rezolucije i brukanje Crne Gore u domaćoj i međunarodnoj javnosti“, istakla je Novaković Đurović.

Kako je rekla, Vlada je uspjela za samo nekoliko mjeseci da naruši ono što je jedna od obaveza na putu ka EU.

„Tada smo upozoravali pozitivan IBAR nam neće pomoći ako ne ispunjavamo druge kriterijume, a jedan od njih je regionalna saradnja. Za samo nekoliko mjeseci smo dobili tri protestne note i narušili komunikaciju sa Srbijom“, naglasila je Novaković Đurović.

Ona je pozvala da se što prije organizuju vanredni parlamentarni izbori.

„Prije nego što Vlada i parlamentarna većina unize ugled države, prije nego što do kraja degradiraju institucije i prije nego što i ekonomski sa svojim ambicioznim neeralnim i sumnjivim planovima unište Crnu Goru i u ekonomskom smislu“, navela je Novaković Đurović.

Kako je rekla, očekuju i od kolega iz parlamentarne većine i vlade jasno određenje prema postupcima Spajića i Mandića.

„Biće to jako važan signal za sve nas, ali najviše za građane. Da vidimo ko istinski želi reforme, a ko pokušava da iskoristi evropsku agendu a da Crnu Goru skrene sa tog puta“, kazala je Novaković Đurović.

Upitana da prokomentariše najavu o mogućem održavanju svesrpskog sabora u Crnoj Gori 12. jula i da li očekuje reakciju Spajića tim povodom, Ana Novaković Đurović je rekla da je to još jedna od aktivnosti koje su potpuno suprotne onome što treba da bude prioritet države, Vlade i parlamentarne većine.

„Prioritet treba da bude sprovođenje reformi, sigurno ne organizovanje nacionalnih sabora i za nas nije iznenađenje, to je jasna politička agenda Mandića, ali se ispostavlja da u njoj ima podršku Spajića“, kazala je Novaković Đurović.

Ona je rekla da je jako važno što će predsjednik Milatović sjutra razgovarati u Briselu sa Mišelom.

„To je potvrda naše teze da EU i njeni zvaničnici vrlo direktno negativno određuju prema Vladi i parlamentarnoj većini, ali je dobro da će se komunikacija sa Crnom Gorom nastaviti i EU time šalje poruku da ona želi Crnu Goru u svom članstvu“, rekla je Novaković Đurović i zaključila da su tom putu prepreka Vlada i parlamentarna većina.

