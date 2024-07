Novaković Đurović: Mandić nastavlja sa idejama podjela

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić nastavlja sa idejama raspirivanja novih podjela u društvu, kazala je poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović.

Mandić je danas, na svečanoj ceremoniji na Cetinju povodom dodjele Trinaestojulske nagrade, inicirao ideju obnavljanja Njegoševe kapele na Lovćenu, navodeći da će to dovesti do pomirenja u Crnoj Gori.

“U nedostatku ideja koje bi donijele prosperitet i ekonomski procvat svim građanima Crne Gore, Mandić nastavlja sa idejama raspirivanja novih podjela u društvu”, istakla je Novaković Đurović.

Ona je rekla da se danas mogla čuti još jedna u nizu ideja i konkretnih mjera Mandića koje će navodno da pomire Crnu Goru.

Novaković Đurović je kazala da se samo dva dana nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, predlogom Rezolucije o Jasenovcu skrenulo sa evropskog puta, kao i da su se otvorile teme prošlosti i podjela u državi i regionu.

„Danas dobijamo nastavak ovih „progresivnih“ mjera za ozdravljenje crnogorskog društva, sa idejom obnavljanja kapele na Lovćenu”, dodala je Novaković Đurović.

Prema njenim riječima, dok sa jedne strane premijer i njegova partija predlažu pogubne mjere za državne resurse i prijete da ekonomski uruše Crnu Goru, Mandić predlaže ideje ugrožavanja nacionalnih interesa, simbola i identiteta.

“Jasno je da je Milojko Spajić saučesnik u ovom urušavanju mira, bezbjednosti i multinacionalnog i multikonfesionalnog sklada u Crnoj Gori”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da će najavljenom rekonstrukcijom Vlade očigledno biti formalizovana politika aktuelne većine koja, kako je ocijenila, počiva na populizmu i nacionalizmu.

„Građani su i do sada pokazivali otpor prema vraćanju nacionalističkih tema, a vjerujemo da će i prazna obećanja o ekonomskom procvatu adekvatno kazniti na vanrednim parlamentarnim izborima”, dodala je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS