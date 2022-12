Novaković Đurović: Cilj da bude više žena na odlučujućim pozicijama

Podgorica, (MINA) – Uključenost žena u procesima odlučivanja, njihova zastupljenost na upravljačkim pozicijama i prisustvo u javnom prostoru Crne Gore, ne smiju da budu deklarativni, poručeno je sa konferencije LBTQ žene i rodne politike u procesu pristupanja EU.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na konferenciji je istaknuto da se mora raditi na tome da promjene u toj oblasti budu suštinske, a ravnopravnost zagarantovano pravo.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i koordinatorka rada Ministarstva evropskih poslova, Ana Novaković Đurović, kazala je da je ta tema značajna jer pokazuje koliko se društvo suštinski transformisalo i sazrelo na putu dostizanja evropskih standarda i vrijednosti.

Ona je podsjetila da u aktuelnom sastavu Skupštine Crne Gore 27 odsto mandata imaju žene, a da u Vladi ministarske pozicije pokrivaju tri žene, odnosno 17 odsto saziva.

To, kako je kazala Novaković Đurović, pokazuje da je potrebno još dosta rada kako bi rodne politike na suštinski način zaživjele u praksi.

“Novaković Đurović je istakla da u pregovaračkoj strukturi, od 648 članova, 422 su žene i 226 muškaraca”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, od 30 predstavnika nevladinih organizacija (NVO) u pregovaračkoj strukturi, 18 su žene i 12 su muškarci, a od ukupno 27 radnih grupa sa imenovanim ŠRG, žene su šefice 17 radnih grupa, odnosno 63 odsto.

“U radnim grupama se najviše radi, pa ne čudi da je i najviše žena. Međutim, što su pozicije više i veći je nivo donošenja odluka, broj žena se smanjuje“, kazala je Novaković Đurović.

Ona je rekla da im je cilj da, ako ne mogu da postignu da žena na odlučujućim pozicijama bude više, makar da naprave balans, pa da ih bude jednako kao i muškaraca.

Novaković Đurović je podsjetila na preduzete aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, posebno naglasivši Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost i Zakon o istopolnom životnom partnerstvu, čija je primjena počela polovinom prošle godine.

Kako je istakla, veoma je važno da u svim IPA projektima koje finansira EU princip rodne ravnopravnosti bude integrisan, odnosno da aktivnosti treba da doprinesu unapređenju učešća žena u svim javnim politikama i demokratizaciji društva.

“Kao koordinatorka Ministarstva evropskih poslova, želim istaći da je taj resor, kao uostalom i cijela Vlada, opredijeljen da doprinese jačanju rodne ravnopravnosti u društvu”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je navela da žele da konkretno doprinesu jačanju strategijskog i zakonodavnog okvira, ali i realizaciji drugih konkretnih aktivnosti koje vode jačanju svijesti o značaju tog pitanja i dostizanju evropskih standarda rodne ravnopravnosti, kroz implementaciju unutrašnjih rodnih mehanizama.

