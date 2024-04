Nova Angio sala za razvoj savremene kardiologije na sjeveru

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun otvorio je u sklopu Kliničko bolničkog centra (KBC) Berane novu Angio salu, čime su se, kako je saopšteno, stvorili uslovi za razvoj savremene kardiologije na sjeveru države.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da je danas u KBC Berane ozvaničen i početak rada Poliklinike sa Službom za fizikalnu medicinu u novom, u potpunosti rekonstruisanom i savermeno opremljenom objektu u krugu te zdravstvene ustanove.

Šimun je kazao da su ti projekti vrijedni ukupno oko dva miliona EUR, od čega je samo za Angio salu uloženo 1,1 milion.

On je rekao da otvaranjem Angio sale KBC Berane praktično postaje centar za hemodinamsku obradu kardiovaskularnih pacijenata, što je posebno značajno ako se zna da su upravo kardiovaskularne bolesti primarne po morbiditetu i mortalitetu u Crnoj Gori.

„Na ovaj način pored dostupnosti imamo i jednu kvalitetnu zdravstvenu uslugu koja je do sada bila dostupna samo u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG)“, kazao je Šimun.

On je naglasio da se na ovaj način jačaju regionalni zdravstveni centri, kao i da KBC Berane, osim forme, sada sa ovakvim sadržajima polako dobija i suštinu.

„Ministarstvo zdravlja, u tendenciji da obezbijedi pristupačnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim građanima Crne Gore i ubuduće će podržavati ovakve projekte i nastojati da dodatno osnaži zdravstvene ustanove, kako na sjeveru tako i u južnoj regiji“, rekao je Šimun.

Na taj način se, kako je nagalsio, vrši decentralizacija, ali i balansiranje u pružanju zdravstvenih usluga po regijama.

U medicinskom dijelu programa rada angio sale u Beranama, prema riječima Šimuna, izuzetnu podršku pružiće interventni radiolozi i kardiolozi iz KCCG.

On je dodao da će se paraleno raditi na tome da KBC Berane razvije i osamostali svoj kadar za sprovođenje ovih procedura u daljem periodu.

Govoreći o projektu Poliklinike, Šimun je kazao da je vrijedan oko 900 hiljada EUR i da je KBC Berane dobio lijep i dobro strukturiran objekat u kojem su smještene specijalističke ambulante, ali i uređen i opremljen prostor za Službu za fizikalnu medicinu.

„Zajedničkim snagama radimo na obezbjeđivanju kvalitetne, dostupne zdravstvene usluge za sve naše građane, a posebno je to važno za građane sjeverne regije gdje kreiramo novu vrijednost za sve okolne opštine i njihove žitelje“, poručio je Šimun.

Direktor KBC Berane Milorad Magdelinić naveo je da će se u novoj Angio sali zbrinjavati pacijenti sa kardiološkim problemima iz svih sjevernih crnogorskih opština.

Otvaranjem Agio sale, kako je kazao, dobiće se pravovremena, stručna, savremena medicinska pomoć u zbrinjavanju ovog tipa bolesnika.

„U Poliklinici će biti smještene sve internističke ambulante i ovaj vid zdravstvenih usluga pružaće se u mnogo ljepšem ambijentu za pacijente nego ranije“, dodao je Magdelinić.

U tom objektu se, prema njegovim riječima, nalaze i nove savremene prostorije za fizikalnu medicinu, a u planu je da kasnije prošire kapaciteti ove službe.

Magdelinić je kazao je neophodno ulagati u kadar, opremu i prostor i infrastrukturu kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.

„Danas smo svjedoci da država baš to radi u Beranama, gdje je uloženo dosta sredstava za savremenu opremu i infrastrukturu. Nama predstoji da povećamo broj stručnog kadra i omogućimo njihovo ustavršavanje“, naveo je Magdelinić.

Predsjednik Opštine Berane Vuko Todorović, rekao je da je danas istorijski dan za Berane.

„Svi ovi projekti su značajni na svoj način, ali posebno Angio sala koja znači iskorak u pružanju zdravstvene zaštite našim građanima, ali i cijelom sjeveru, jer će se sigurno smanjiti neželjene posljedice koje mogu nastati tokom transporta do Podgorice“, istakao je Todorović.

Kako je naveo, osim dostupnije zdravstvene zaštite za ovdašnje stanovništvo, nove procedure značiće i zadržavanje medicinskog kadra i ljekara i medicinskih sestara.

„S obzirom na dugu tradiciju ove zdravstvene ustanove, siguran sam da će KBC Berane u nekom skorijem vremenu postati i repspektabilan zdravstveni centar i kao takav značiti puno za naš grad“, kazao je Todorović.

