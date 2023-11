NLB banka donirala 50 hiljada EUR Institutu za bolesti djece

Podgorica, (MINA) – NLB banka AD Podgorica donirala je 50 hiljada EUR za nabavku medicinske opreme za potrebe Instituta za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Kako je saopšteno iz te banke, nabavljen je vrijedan urodinamski aparat za potrebe Odjeljenja za dječju urologiju IBD-a, koji će donijeti prekretnicu u liječenju djece sa poremećajem mokrenja.

„Kao i aparat za elektrostimulaciju i setovi didaktičkog materijala za potrebe Centra za autizam“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će svečana primopredaja donacije biti organizovana sjutra, u amfiteatru Institututa.

