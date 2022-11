Nišić: Politička odgovornost mora postojati

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, nemarom parlamentarne većine, dramatično usporila u evropskim integracijama, a vidno je i njeno institucionalno nazadovanje, ocijenile su Socijaldemokrate (SD) i poručile da politička odgovornost mora postojati.

Direktorica SD-a Irma Nišić je rekla da su zvaničnici Evropske unije (EU) gotovo svakog dana počeli da upozoravaju da trenutna situacija u Crnoj Gori vodi u sunovrat, i da su vanredni izbori jedino rješenje.

“Izgleda da je stara parlamentarna većina isključila sebi internet i TV prijemnike kako bi i dalje živjeli u uvjerenju da su “oslobodioci” i “spasioci” Crne Gore”, navela je Nišić na Tviteru /Twitter/.

Ona je rekla da je jedini spas njihov odlazak s vlasti.

“Moraju postati svjesni, kao i što (izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino) Picula i (visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep) Borelj kažu, da je Crna Gora, njihovim nemarom, dramatično usporila u EU integracijama, da je vidno institucionalno nazadovanje”, kazala je Nišić.

Kako je navela, možda najviše zabrinjava to što Crna Gora ima sve manje šansi da finalizuje pregovaranje u mandatu aktuelne Komisije.

“Nekom su dvije godine prošle za tren, ali ako ovako nastavimo, šteta će biti nenadoknadiva. Politička odgovornost mora postojati jer vrata Brisela moramo sami otvoriti”, zaključila je Nišić.

