Nimanbegu: Abazović mi nudio da budem 41. glas za formiranje vlade

Podgorica, (MINA) – Lider Force Genci Nimanbegu kazao je da mu je premijer Dritan Abazović ponudio da bude 41. poslanik koji će podržati formiranje nove Vlade, ali je, kako je naveo, Glavni odbor te stranke to odbio.

On je, u emisiji Drugačija radio veza na Anteni M, rekao da je poziv od Abazovića sa tom ponudom dobio prošlog utorka.

Nimanbegu je naveo da je Abazovića u četvrtak obavijestio da na njegov glas ne može računati.

“Ponuđeno mi je da budem 41. poslanik koji će podržati formiranje 44. Vlade. Konsultovao sam se sa Glavnim odborom svoje partije i oni su to jednoglasno odbili i tako jasno pokazali stav o ponudi Abazovića”, kazao je Nimanbegu.

Prema njegovim riječima, 43. Vlada bila je “zlatna prilika” da se dođe do harmonije među političkim subjektima.

“Manjinska vlada je bila prilika da dođemo do magičnog broja 49, odnosno do tropetinske većine, ali tokom formiranja smo naišli na toliko stranputica – ko će biti u vladi, kako će biti predstavljeni, koji će resor voditi”, naveo je Nimanbegu.

On je dodao da su tako došli do broja 46, ali nikada do 49.

“Šteta, jer su zapadni partneri, sa kojima sam u kontaktu, bili veliki entuzijasti. Čak se govorilo nezvanično i o godini ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, 2024. ili 2025. je bila u pitanju”, kazao je Nimanbegu.

On je naveo da je uvjeren da je tako stvoren politički ambijent odgovornost Abazovića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.

“Ipak je Vlada formirana na osnovu dogovora ova dva politička subjekta, pa je trebalo da se oni pozabave problemima sa kojima se mogla suočiti izvršna vlast”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da je, kada je Vlada pala, bio motivisan da se ostvari ideja koncentracione vlade, sa podrškom svih parlamentarnih partija, koja će se pozabaviti ključnim pitanjima u tom trenutku.

Nimanbegu je naveo da, ipak, vjeruje da su vanredni parlamentarni izbori i tada bili najbolja opcija.

“Vanredni parlamentarni izbori je trebalo da se dese odmah nakon 19. avgusta, kada je 43. Vlada izgubila povjerenje. Tako bi izvršna vlast vratila svoj legitimitet”, dodao je Nimanbegu.

Na pitanje da li URA i Demokrate, nastojanjem da formiraju 44. Vladu, ignorišu reakcije Zapada i da li je Zapad odustao od namjere da sa njima sarađuje, on je odgovorio da ne misli da je to slučaj.

“Vjerujem da je ovo način da dobiju na vremenu kako bi svoje politike počeli da realizuju. I da se formira ova vlada, imali bismo vladu sa podrškom tek 41. poslanika”, naveo je Nimanbegu.

On je ocijenio da bi Abazović još dugo mogao biti premijer u tehničkom mandatu jer, kako je kazao, ne vjeruje da će doći do raspuštanja Skupštine.

“Moje informacije ne idu u pravcu da će doći do raspuštanja, mada ni moja intuicija nije na tom fonu. Ali, svakako mislim da je pozicija cijelog društva takva da su izbori jedini način da se vrati legitimitet državnim institucijama”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da Forca odluku o podršci nekom od predsjedničkih kandidata neće saopštavati dok ne prođe prvi krug.

“Ta odluka, ipak, najviše zavisi od kandidata, a moje lične preferencije naklonjene su kandidatkinji Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović Stanković”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da je priča da se manjinske stranke nijesu mogle dogovoriti oko kandidata za sudiju Ustavnog suda “čisti spin”.

“Što se tiče kandidata predstavnika manjina, on se neće izabrati, ne zato što manjinske stranke to ne žele ili ne mogu da se dogovore, već za tim uopšte ne postoji politička volja”, ocijenio je Nimanbegu.

