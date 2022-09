Nikšić uvijek baštinio svevremene vrijednosti građanskog društva

Podgorica, (MINA) – Nikšić je grad koji je uvijek baštinio svevremene vrijednosti građanskog društva, čuvao ih i dijelio sa drugima, valorizujući na taj način bogatstvo različitosti koje krasi Crnu Goru, ocijenioo je predsjednik države Milo Đukanović.

On je čestitao 18. septembar – Dana Opštine, svim građanima Nikšića, odbornicima i predsjednicima Skupštine i Opštine.

Đukanović je rekao da današnji praznik determiniše vrijednosti slobode koja je građanska matrica crnogorskog društva, posebno prepoznata u gradu čije su šćeri i sinovi nesebično na oltar njenog vjekovnog očuvanja prinosili svoje živote.

„Nikšić je grad koji je uvijek baštinio svevremene vrijednosti građanskog društva, čuvao ih i dijelio sa drugima, valorizujući na taj način bogatstvo različitosti koje krasi Crnu Goru“, ocijenio je Đukanović.

On je poručio da budućnost Nikšića treba da bude utemeljena na odgovornom društvenom ponašanju, posvećenosti vrhunskim rezultatima, prožeta pravičnošću, solidarnošću, tolerancijom i brigom prema svakom građaninu.

„Vođeni principima demokratije, moramo nastaviti graditi društvo jednakih šansi, doprinoseći evropskoj perspektivi savremene Crne Gore“, istakao je Đukanović u čestitki.

To su, istakao je on, temelji na kojima su postignutu svi uspjesi, obnovljena nezavisnot, postali NATO članica i najnapredniji kandidat za ulazak u porodicu evropskih naroda i razvili održiv sistem ekonomskih i demokratskih institucija.

„Uvjeren da će lokalna samouprava znati da iskoristi dosadašnja dobra iskustva i dati značajan doprinos daljem ekonomskom i društvenom razvoju Nikšića, još jednom vam čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave“, naveo je Đukanović.

