Niković: Zbog visokih temperatura povećan broj pacijenata

Podgorica, (MINA) – Jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) bilježe povećan broj pacijenata usljed visokih temperatura koje su pogodile Crnu Goru, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Vuk Niković.

Niković je Vijestima rekao da je osoblje hitne pomoći na teritoriji cijele države u nedjelju pregledalo blizu 900 pacijenata, dok je broj pregleda za 24 sata tokom aprila i maja bio između 500 i 600.

“Medicinski timovi u Podgorici dnevno pregledaju više od 200 pacijenata, među kojima ima više desetina slučajeva sunčanica i toplotnih udara”, naveo je Niković.

On je kazao da je povećan broj pacijenata tokom praznika i vikenda registrovan i na primorju, gdje je jedinica u Ulcinju za 24 sata samo u ambulanti imala oko 100 pacijenata, Budva oko 60, a Bar u prosjeku oko 70 dnevno.

Kako je Niković dodao, Hitnu pomoć posljednjih dana uglavnom traže hronični bolesnici, a njima se savjetuje posebno vode računa za vrijeme vrelog ljetnjeg talasa.

Prema njegovim riječima, dolaze i pacijenti koji inače nemaju zdravstvenih problema, ali se javljaju hitnoj pomoći zbog vrtoglavice, slabosti, nesvjestice, mučnine i povraćanja.

“ZHMP savjetuje da građani ne izlaze napolje između deset i 17 sati, ukoliko je moguće. Savjetuje se redovno hidriranje, do dva litra vode dnevno, i kada ne osjećamo žeđ”, istakao je Niković.

On je dodao da se preporučuje nosešnje adekvatne, lagane odjeće, zatim kape ili šešira, a potrebno je koristiti svaku priliku za boravak u hladu, uz obavezno nošenje zaštitnog faktora.

“Tropske vrućine mogu izazvati ozbiljne tegobe i kod zdravih osoba, dok su hronični bolesnici, stariji i djeca posebno ugroženi”, upozorio je Niković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS