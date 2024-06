Nikolić: Zahtjevi za uvođenje dvojnog državljanstva put u dezintegraciju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Uvođenje dvojnog državljanstva nosi brojne rizike po malu državu kao što je Crna Gora, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić i poručio premijeru Milojku Spajiću da se, kako je naveo, ne igra sa stabilnošću države. Nikolić je rekao da bi Spajićeva „patetična izjava” da se niko lako ne odriče svoje djece kao Crna Gora, mogla da se parafrazira “da se niko lakše ne ucjenjuje nego trenutni crnogorski premijer”. „Država Crna Gora svakako neće biti kolateralna šteta njegovog opstanka na vlasti po svaku cijenu”, poručio je Nikolić. Kako je dodao, zahtjevi predsjednika parlamenta Andrije Mandića i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića o uvođenju dvojnog državljanstva, put su u dezintegraciju Crne Gore i njeno nestajanje. “Pokretanje pitanja dvojnog državljanstva u ovom trenutku služi, sa jedne strane za podizanje opadajućeg rejtinga Mandiću i Kneževiću u “velikosrpskom svetu”, a sa druge predstavlja još jedan truli kompromis Spajića kojim računa da obezbijedi koji mjesec opstanaka na vlasti”, ocijenio je Nikolić. Kako je dodao, uvođenje dvojnog državljanstva nosi brojne rizike po malu državu kao što je Crna Gora u kojoj živi nešto preko 400 hiljada punoljetnih stanovnika. Nikolić je istakao da i mnogo veće države Evrope nego što je Crna Gora, poput Austrije, Španije, Holandije, Estonije, Norveške, Bugarske ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo, upravo da bi, kako je naveo, zaštitile suverenitet i integritet. „Znamo da ova dva pojma ništa ne znače u vrijednosnom sistemu sadašnjeg premijera, koga interesuje samo da paf-paf potezima što duže sjedi u fotelji predsjednika Vlade”, rekao je Nikolić. Prema njegovim riječima, građanska i demokratska Crna Gora mu zbog toga jasno poručuje da se “ne igra se sa stabilnošću Crne Gore”. „Nikad više nećemo dozvoliti nestanak Crne Gore”, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS