Nikolić: Spajić ponovo ne govori istinu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić ponovo ne govori istinu, kazao je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić, navodeći da opozicija nije tražila odlaganje Premijerskog sata.

Premijerski sat trebalo je da bude održan danas, ali je odgođen nakon što su iz Spajićevog kabineta tražili da, zbog njegove nemogućnosti da prisustvuje zakazanoj sjednici usljed službene posjete Briselu, sjednica bude pomjerena za ponedjeljak.

Nikolić je rekao da je Spajiću od Skupštine važniji bio sastanak sa Zoranom Koraćem, sa kojim se sastao u Podgorici.

“Spajić ponovo laže. Niti je u Briselu, niti je opozicija tražila odlaganje Premijerskog sata”, naveo je Nikolić na društvenoj mreži X.

On je kazao da Spajić vjeruje da može nekažnjeno ponižavati građane uz “šarlatanski osmijeh i provincijalne manire“.

„Ipak, podsjećanja radi, isto su mislili i Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović, pa su danas samo fusnota u političkoj istoriji Crne Gore. Isti scenario uskoro čeka i nesrećnog premijera“, naveo je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS