Nikolić: Saopštenje PES-a vrijeđanje inteligencije

Podgorica, (MINA) – Saopštenje Pokreta Evropa sad (PES), u kom se otkazivanje posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarl Mišela zbog usvajanja Rezolucije o Jasenovcu pokušava pripisati Demokratskoj partiji socijalista (DPS), predstavlja sramotno vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore, saopštio je portparol DPS-a Miloš Nikolić.

On je kazao da je nezapamćeno da se bilo koji politički subjekat, uprkos brojnim razlikama koje postoje, “drznuo da se na takav potcjenjivački način odnosi prema građanima, vjerujući da se može sprdati sa zdravim razumom i pameću”.

“Današnje saopštenje i konačno uvjerava da je PES u potpunosti izgubio kompas te da koloplet laži i ucjena u koji su upali ih devastira iz dana u dan”, naveo je Nikolić u reagovanju.

On je rekao da je zaprepašćujuća brzina propadanja PES-a koja, kako je dodao, prijeti da ih na skorim vanrednim parlamentarnim izborima dovede do borbe za cenzus.

“Na kraju, u vaše ime osjećamo sramotu zbog vašeg ovakvog odnosa prema građanima budući da se ipak bavimo istom profesijom koja bi trebalo da posluži izgradnji ambijenta povjerenja i prosperiteta društva u cjelini, bez obzira na političke razlike i pozicije”, naveo je Nikolić.

