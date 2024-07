Nikolić: Potrebna široka proevropska vlada nakon vanrednih izbora

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna široka proevropska vlada koja će legitimitet dobiti na vanrednim parlamentarnim izborima, ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, navodeći da će u suprotnom, nakon rekonstrukcije, biti formirana radikalna desničarska vlada.

Nikolić je kazao da je Crna Gora, kada je u pitanju vlada, na raskrsnici.

“Ili će krenuti u pravcu formiranja stabilne, široke, proevropske vlade do koje se dolazi preko vanrednih parlamentarnih izbora, ili će se premijer Milojko Spajić odlučiti za radikalnu desničarsku Vladu koja će proizvoditi incidente i nastaviti da proizvodi probleme”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

Kako je naveo, takva vlada će nastaviti da pravi probleme za Crnu Goru i međunarodne partnere.

“Mislim da nam treba najšira proevropska vlada koja će svoj legitimitet dobiti na narednim parlamentarnim izborima”, kazao je Nikolić.

On je kazao da se Spajć u društvu nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) osjeća kao “politička zvijezda” i da ima problem kada treba da stane pored nove političke generacije DPS-a.

“Tada očigledno fali samoupouzdanja i mislim da je jedino što drži na okupu Spajićeve populiste i Mandićeve (Andrija) nacionaliste strah od povratka DPS-a na vlast koji bi se dogodio preko vanrednih parlamentarnih izbora”, dodao je Nikolić.

Zbog toga, prema ocjeni Nikolića, Spajić i Mandić “bježe” od provjere pred građanima.

Nikolić je rekao da, ako bi se cijenilo prema interesima građana, izbori bi trebalo da su već održani.

“Imajući u vidu da je Crna Gora četiri godine žrtva pohlepnih vlada i ljudi koji su brinuli isključivo o tome kako će namirite svoje interese u vlasti, a ne o interesima građana”, rekao je Nikolić i dodao da je Crna Gora danas žrtva trulih kompromisa ljudi koji sjede u foteljama.

On smatra da se premijer Milojko Spajić jedno vrijeme opirao, posebno u susret formiranju vlade, malignim uticajima sa strane.

“Ali tada mu je aktuelni predsjednik države “pomogao”, instalirajući Demokratski front (DF) u Vladu, a Andriju Mandića na čelno mjesto u Skupštini Crne Gore, i danas je pitanje trenutka kada će i jedan i drugi (Spajić i Milatović) platiti političku cijenu”, kazao je Nikolić.

Kako je kazao, Milatović je kao predsjednik države već postao politički izolovan, a Spajić je do te mjere politički ucijenjen da klizi prema političkoj irelevantnosti.

Nikolić je rekao da to što Srbija još ne izdaje naredbu za rušenje aktuelne Vlade Crne Gore govori o tome koliko je Spajić pod kontrolom Mandića.

“Spajić je do te mjere srozao svoju političku ulogu da sve što trenutno radi zvuči kao najljepša simfonija za uši Aleksandra Vučića”, kazao je Nikolić.

On smatra da je Spajić pristao na ponižavajuću ulogu, inferiornog predsjednika Vlade u odnosu na svog susjeda.

“Tada ne možete očekivati ozbiljne, kompetentne i odluke koje prate državnu odgovornost”, naveo je Nikolić.

Sa druge strane, kako je rekao, Mandić jedva čeka da ubaci Novu srpsku demokratiju (NSD) u vladu, ne bi li i formalizovao svoj status “crnogorskog Dodika”.

“Odnosno nastavio sa izvođenjima radova iz srca sistema, iz Vlade Crne Gore, na formiraju treće srpske države”, dodao je Nikolić.

Govoreći o Rezoluciji o genocidu u Jasenovcu, Nikolić je ocijenio da je usvajanje te rezolucije u crnogorskom parlamentu početak kraja aktuelne vlasti.

“I mislim da je činjenica da je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel odgodio posjetu Crnoj Gori i obraćanje parlamentu nakon dobijanja Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kao i kasnije izuzimanje paragrafa iz deklaracije Evropskog savjeta, zapravo opomena pred isključenje prije svega Spajiću”, rekao je Nikolić.

On je rekao da se ne može očekivati ništa dobro nakon toga, pogotovo od ljudi koji su politički ucijenjeni.

“Ukoliko se Spajić odluči na formiranje radikalne desničarske vlade, onda je izvjesno da slijedi crveni karton od naših međunarodnih partnera, odnosno od Brisela, jer ko bi u toj situaciji razuman i racionalan mogao očekivati neki konstruktivan doprinos od NSD i Demokratske narodne partije u vladi”, naveo je Nikolić.

On je upitao ko bi tada mogao da pretpostavlja da će se raditi na popravljanju odnosa sa Hrvatskom, preko koje Crna Gora mora da uđe u Evropsku uniju (EU).

“Ne možete zaobići Hrvatsku, a imati ideju da ćete jednog dana postati članica EU”, rekao je Nikolić i istakao da najavljenu rekonstrukciju Vlade vidi kao potencijalnu opasnost.

Govoreći o formiranju Stranke evropskog progresa (SEP) i Evropskog saveza, Nikolić ja kazao da treba pozdraviti kad god se događa ukrupnjavanje političkih snaga na građanskom i prozapadnom spektru političke scene u Crnoj Gori.

“Mislim da je formiranje Evropskog saveza, odnosno udruživanje građanskih političkih sanaga sa drugom parlamentarnom tradicijom, potez u pravom smjeru”, rekao je Nikolić.

On je kazao da DPS, kao najjača snaga u građanskom političkom bloku u Crnoj Gori, ima samo razlog da pozdravi jednu takvu orijentaciju koja treba da pomogne ili bude dodatan prilog građanskim politikama.

Nikolić je podsjetio da su iz DPS-a pozdravili potrebu lidera SEP-a Duška Markovića da insistira na nekoj novoj originalnosti na političkoj sceni i ambiciji da provjeri koliko ta originalnost vrijedi na političkom tržištu.

Kako je naglasio, nema ništa od priče da je Marković formirao stranku u dogovoru sa DPS-om.

“Ne treba nam Jugoslovenska ljevica, kao što je nekada Socijalističkoj partiji Srbije trebala rezervna politička pozicija u vidu te stranke”, istakao je Nikolić i poručio da DPS interesuje samo njihova partija i kako da je unapređuju.

Upitan kako vidi potencijalni ulazak Bošnjačke stranke u Vladu, on je rekao da je ta partija dugogodišnji strateški saveznik DPS-a u svim zdravim borbama za građansku i evropsku Crnu Goru i autonoman politički subjekat, koji autonomno donosi političke odluke.

Nikolić je rekao da vjeruje da u BS-u sjede ljudi koji imaju visok nivo poštovanja prema onome što je političko nasljeđe Rafeta Husovića.

“Ako bih dao sebi za pravo da tumačim šta bi bilo to istorijsko-političko nasljeđe Husovića, onda bih sigurno kazao da to nije političko savezništvo sa nacionalističkim i destruktivnim politikama”, zaključio je Nikolić.

