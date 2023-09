Nikolić: PES da ne rješava svoje probleme sa Mandićem preko leđa DPS

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Pokret Evropa sad (PES) da, kako su kazali, svoje probleme sa jednim od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore Andrijom Mandićem ne rješavaju preko leđa DPS-a.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Dražen Petrić kazao je danas da nije tačno da u novoj Vladi neće biti Srba, kao i da građani Crne Gore mogu biti mirni, jer je “Đukanovićeva era prošla”.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić u reagovanju je rekao da svaki put kada Mandić krene da “namjerno provocira PES”, oglasi se neki od članova PES-ove “BIA frakcije” i počne da se nemušto pravda.

On je ocijenio da u PES-u to rade iz iskonskog straha od tabloida predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Mandićevih napada.

“Ili je u pitanju sistemski pokušaj BIA agenata, stacioniranih u PES-u, da tu partiju prikažu kao amorfnu i bezobličnu masu, bez minimuma ličnog i političkog integriteta, što im, nažalost, polazi za rukom”, kazao je Nikolić.

On je naveo da taj “mučni čin” ide ispod nivoa dostojanstva stranke koja pretenduje da čini kičmu buduće vlade.

“Dužni smo da javno konstatujemo ono što svi primjećuju, i da poručimo zastrašenom PES-u da svoje probleme sa Mandićem, koji im je omogućio političku afirmaciju, ne rješavaju preko leđa DPS”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, za razliku od ovog propadanja Crne Gore, “koje je obilježila njihova i Mandićeva era”, doba koje funkcioneri PES-a spominju, nazivajući ga “Đukanovićevom erom”, vrijeme je najvećeg spoljno-političkog i ekonomskog napredovanja savremene Crne Gore.

