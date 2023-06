Nikolić: Odluka US potvrda da je bivša većina uzurpirala vlast

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud je jednoglasnim ukidanjem izmjena Zakona o predsjedniku formalno potvrdio da je bivša parlamentarna većina uzurpirala vlast sa predumišljajem da zaustavi napredak države, zarad lične koristi, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je kazao da je odluka suda ogolila političke namjere bivše parlamentarne većine da se po svaku cijenu zadrže u foteljama.

“Sad imamo i formalnu potvrdu da su uzurpatori vlasti na čelu sa smijenjenim premijerom (Dritanom) Abazovićem koji je i danas u tehničkom mandatu, sa predumišljajem zaustavili napredak države, zarad lične koristi”, rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, donošenje izmjena Zakona o predsjedniku predstavljalo je kulminaciju antievropskih poteza bivše većine.

“Čija su ignorisanja stavova Venecijanske komisije i upozorenja evropskih partnera, dovela do dobro poznatih briselskih ocjena o Crnoj Gori kao o “rak rani regiona””, naveo je Nikolić u saopštenju.

Nikolić je kazao da domaća javnost sa pravom očekuje da nosioci bivše parlamentarne većine, koji su usovjili neustavni Zakon o predsjedniku, podnesu odgovornost zbog, kako je naveo, zloupotrebe sistema vlasti.

“Aktuelna politička i pravna anarhija u Crnoj Gori, koja je ogoljena najnovijom odlukom Ustavnog suda, zahtijeva aktivnu poziciju domaće stručne javnosti, ali i međunarodne zajednice, prije svih Evropske unije”, rekao je Nikolić.

Kako je dodao, u DPS-u smatraju da je potrebno i zajedničko djelovanje svih progresivnih snaga u društvu, “kako bi zaustavili dalje negativne tendencije i procese koji dugoročno ugrožavaju evropski put Crne Gore, a u konačnom, i njen suverenitet”.

“Želimo iskreno da vjerujemo da ćemo kao društvo izvući pouke iz ovih procesa, te da je vrijeme brutalnog unižavanja prava zarad politike, kao i suprostavljanja dobronamjernim preporukama međunarodnih institucija, iza Crne Gore i da se više nikad neće ponoviti”, zaključio je Nikolić.

