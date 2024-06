Nikolić: Odgovornost za štetu evropskoj Crnoj Gori snose Spajić i PES

Podgorica, (MINA) – Odgovornost za štetu koju je parlamentarna većina napravila evropskoj Crnoj Gori usvajanjem Rezolucije o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahauu i Mauthauzenu, snose predsjednik Vlade Milojko Spajić i Pokret Evropa sad (PES), poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su danas Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahauu i Mauthauzenu, sa 41 glasom za, dok je jedan poslanik bio protiv.

“Odgovornost za štetu koju je parlamentarna većina danas napravila evropskoj Crnoj Gori, snosi isključivo predsjednik vlade i njegova politička stranka”, naveo je Nikolić u objavi na društvenoj mreži X.

