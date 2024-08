Nikolić: Još jedna potvrda potpunog haosa u sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije su, današnjim saopštenjem povodom ugroženosti bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, demantovale sopstvene navode od prije mjesec i još jednom potvrdile haotično stanje u bezbjednosnom sektoru, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz Uprave policije i ANB-a su ranije danas saopštili da informacije da se prijeti Đukanoviću nijesu tačne.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić podsjetio je da je ANB 13. jula obavijestila javnost da raspolažu operativnim saznanjima o pripremi atentata na Đukanovića, dok je Uprava policije istog dana konstatovala da nemaju takva saznanja, odnosno – da ih ANB nije o tome obavijestio.

“Takođe, ono što je posebno indikativno je činjenica da Agencija, ne samo da nije ovu informaciju pravovremeno proslijedila Upravi policije, već je obezbjeđenje Đukanovića u tim danima dodatno smanjeno”, naveo je Nikolić u reagovanju.

Kako je kazao, policija je nakon toga saopštila da je formiran predmet povodom tih informacija i donešena odluka o pojačanju mjera obezbjeđenja Đukanoviću.

“Sve ovo su zvanični stavovi ova dva organa, da bi danas, isti ti organi saopštili da nije tačno da se prijetilo Đukanoviću”, istakao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, to je još jedan u nizu kontradiktornih stavova sektora bezbjednosti, u pokušaju da prikriju svoje nepostupanje i neprofesionalnost.

“Ovakav odnos prema štićenoj ličnosti ozbiljno narušava ugled države kao članice NATO-a, ali izaziva i nesigurnost kod svakoga ko očekuje da se državni bezbjednosni organi ponašaju odgovorno i profesionalno”, zaključio je Nikolić.

