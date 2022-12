Nikolić: Imenovanjem mandatara Crnu Goru guraju u međunarodnu izolaciju

Podgorica, (MINA) – Imenovanjem lidera Demosa Miodraga Lekića za mandatara, parlamentarna većina napravila je još jedan korak ka međunarodnoj izolaciji Crne Gore i zaustavljanju evropskih integracija, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

“Uprkos mišljenju Venecijanske komisije, brojnim upozorenjima s najviših adresa iz Brisela i Vašingtona i apelima čitave međunarodne zajednice, pučisti su, pod dirigentskom palicom Andrije Mandića, nastavili da razaraju ustavne temelje Crne Gore”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, grupa zavjerenika protiv sopstvene države, zaokupljena služenjem prema Moskvi i Beogradu, formalno je priznala da želi da uništi san crnogorskih građana o životu u Evropskoj uniji.

“Njihova očajnička kupovina vremena pred neminovne izbore put je koji vodi do potpune konfrontacije sa demokratskim svijetom”, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da je “tijesna pučistička većina” dvije godine razarala Crnu Goru, pokušavajući da joj oduzme državna svojstva, učini je nefunkcionalnom i dokaže da nema kapacitete da bude suverena država.

On je kazao da je epilog takvog minulog rada i karikaturalna predstava u kojoj, kako je naveo, pučisti biraju neustavnog mandatara.

“Činjenica da neko, sa izvjesno dugim životnim iskustvom, bez obzira na sve motive, pristaje da bude neustavni mandatar i pion Mandića, zaista je poražavajuća za crnogorsku demokratiju”, navodi se u saopštenju.

Nikolić je kazao da će i ova predstava imati neslavan kraj, “kao i sve dosadašnje, čiji su glavni protagonisti ljudi koji u kontinuitetu potkopavaju međunarodni kredibilitet sopstvene države”.

“Biće to samo novi gubitak dragocjenog vremena i novo brukanje Crne Gore”, rekao je Nikolić.

On je poručio da su jedini izlaz iz dugotrajuće krize vanredni parlamentarni izbori, uz prethodno uspostavljanje pune funkcionalnosti Ustavnog suda.

