Nikolić: Dešavanja u Budvi eskalacija krize

Pdgorica, (MINA) – Dešavanja u Skupštini opštine (SO) Budva predstavljaju eskalaciju krize koja prijeti da Crnu Goru gurne u vanredno stanje, poručio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS), Miloš Nikolić.

On je kazao da se u Opštini Budva već nekoliko sati odvija talačka kriza u kojoj je dio odbornika, kako je naveo, praktično zarobljen u kancelariji predsjednika Opštine.

“Dok je sama zgrada zauzeta od strane nasilnika i jednog broja bezbjednosno interesantnih osoba (BIL) koji su polomili vrata i zauzeli Opštinu”, naveo je Nikolić na društvenoj mreži X.

Kako je dodao, stvar dramatičnijom čini činjenica da Uprava policija satima ne reaguje na mnogobrojne pozive i upozorenja.

Nikolić je rekao da je time sektor bezbjednosti večeras postao saučesnik u pokušaju nasilnog preuzimanja vlasti i direktnom ugrožavanju života građana Budve.

“Večerašnja dešavanja predstavljaju eskalaciju krize koja prijeti da Crnu Goru gurne u vanredno stanje sa nesagledivim posljedicama”, kazao je Nikolić.

Konstitutivnu sjednicu SO Budva danas su obilježile brojne tenzije, a tokom pauze je u hodniku zgrade umalo došlo i do fizičkog obračuna između predstavnika liste “Za budućnost Budve” i saveza “Budva naš grad”, Mladena Mikijelja i Nikole Jovanovića.

