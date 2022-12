Nijesu zainteresovani za učešće u novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad nije razmatrao ulazak u novu vladu, niti je dobio ponudu oko njenog formiranja, kazali su iz te partije.

Iz te stranke su rekli da je njihov stav od početka jasan, da je samo vlada nakon izbora legalno i legitimno rješenje koje će biti izraz stvarne volje građana.

“Iz tog razloga nijesmo zainteresovani da participiramo u formiranju najavljene vlade, niti nas zanima bilo kakav drugi vid učešća u njoj”, poručili su iz Evrope sad.

