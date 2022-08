Nije zatraženo odobrenje preleta i slijetanja helikoptera MUP-a Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) nije zaprimilo zahtjev Ambasade Srbije u Podgorici za odobravanje preleta kroz vazdušni prostor i slijetanje na teritoriju Crne Gore helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, naveli su iz MVP u odgovoru na upit Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije saopštili su da po sopstvenoj inicijativi provjeravaju postupanje policijskih službenika Sektora granične policije prilikom ulaza i izlaza iz Crne Gore delegacije Srpske pravoslavne crkve (SPC) 3. avgusta.

Savjet je, kako su naveli, zamolio MVP za informaciju da li je let helikoptera MUP-a Srbije najavljen diplomatskim putem državnim organima Crne Gore i da li je MVP odobrio taj let.

“Državni sekretar MVP Ljubormir Mišurović informisao je Savjet da taj resor 3. avgusta, kao ni pet radnih dana prije toga nije zaprimilo zahtjev za odobravanje preleta kroz vazdušni prostor i slijetanje na teritoriju Crne Gore helikoptera MUP-a Srbije od Ambasade Srbije u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da izjašnjenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina još nije pristiglo u Savjet.

“Kao ni povratna informacija o hitno izdatoj preporuci da policija, posebnim saopštenjem, reaguje na navode premijera Dritana Abazovića u odnosu na policijskog starješinu Vaska Akovića, kojim ga je doveo u vezu, bez ponuđenih dokaza, sa tolerisanjem prekograničnog šverca i drugim nezakonitim radnjama”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS