Nije naređena pripravnost i priprema intervencijske opreme

Podgorica, (MINA) – Uprava policije negirala je objave na društvenim mrežama da je njeno rukovodstvo naredilo svim organizacionim jedinicama pripravnost i pripremu intervencijske opreme za četvrtak i petak.

“Navodi iz te objave su netačni i niko od rukovodilaca Uprave policije nije dao bilo kakvo usmeno ili pisano naređenje organizacionim jedinicama u odnosu na pripravnost i pripremu intervencijske opreme za četvrtak i petak”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici Uprave policije u odnosu na sva javna okupljanja(bilo da su prijavljena ili nijesu) preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju očuvanja stabilnog javnog reda i mira i bezbjednosti svih građana.

“Što podrazumijeva i pripravnost i pripremu intervencijske opreme, ali do trenutka objavljivanja pomenute objave i ovog reagovanje takvo naređenje nije izdato”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS