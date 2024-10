Nepostupanje države u slučaju nepogoda u Šavniku odražava krah sistema

Podgorica, (MINA) – Nepostupanje državnih organa u slučaju nepogoda koje su zadesile Šavnik predstavlja ne samo nebrigu, nemar i ravnodušnost, već odražava i stanje sunovrata u kojem se cjelokupan državni sistem trenutno nalazi, ocijenili su iz Evropskog saveza.

Iz Evropskog saveza su kazali da je odnos Vlade prema Šavniku i njegovim građanima, nakon elementarne nepogode koja ih je pogodila, teško opisati, a ostati pristojan.

“Kažnjaviti jedan grad samo zato što je opozicioni i očigledno ignorisati posljedice nevremena i kritičnu situaciju sa odsječenim mještanima i turistima, kao i potrebu za hitnim pružanjem pomoći, mogu samo visoki državni funkcioneri koji svoju ulogu ne povezuju sa odgovornošću”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su naveli da neće biti grublji i pominjati ljudskost.

„Ministar Šaranović koji voli da snima propagande materijale, oblači uniforme po lijepom i sigurnom vremenu i glumi šefa FBI, mogao je sada kada je to zaista potrebno, u istom kombinezonu u kojem je ispratio spasilačke ekipe za Bosnu i Hercegovinu, produžiti za Šavnik“, navodi se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da Šaranoviću to ne pada na pamet.

“Tamo je suviše mokro, hladno i neugodno, nije on zbog toga ministar unutrašnjih poslova”, kazali su iz Evropskog saveza.

Oni su rekli da Šaranović u prvi plan istura načelnika Direkcije za civilnu zaštitu, da “tragikomično konstatuje kako su zadovoljni reakcijom lokalne samouprave”.

“Ministar Krapović je Šavnik vjerovatno privremeno prekrižio kao grad u Crnoj Gori kakvu on zamišlja, jer mu se ne uklapa u njegov sistem vrijednosti, pa neka se Šavničani muče sami kada ne biraju Demokrate da im upravljaju gradom”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da za premijera Milojka Spajića ne moraju ni da pitaju.

“Nema ništa kripto u slanju mehanizacije i ljudstva kako bi se hitno pomoglo opozicionom Šavniku da bi Vlada donijela takvu odluku”, navodi se u saopštenju Evropskog saveza.

Oni su rekli da posljedice elementarne nepogode u jednom crnogorskom gradu nije tema ni za hitne telefonske sjednice njegove Vlade, koje su Spajiću inače uobičajene.

