Neophodna deblokada pravosudnih institucija

Podgorica, (MINA) – Francuska pruža veliku podršku reformama u Crnoj Gori, saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i francuskog ambasadora u Podgorici Kristijana Timonijea, i poručeno da je deblokada pravosudnih institucija neophodna.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je ponovio da prioritet ostaje borba protiv kriminala i korupcije na visokom nivou.

On je rekao da je zadovoljan zbog toga što je to postala dominantna tema u Crnoj Gori, smatrajući to jako bitnim u kontekstu izazova sa kojima se država decenijama suočava kada je u pitanju pravda i vladavina prava.

Iz Vlade su kazali da je sastanak bio prilika da Abazović i Timonije porazgovaraju o aktuelnoj političkoj situaciji u državi.

„Konstatujući da Francuska pruža veliku podršku reformama u Crnoj Gori i saglasivši se oko neophodnosti deblokade pravosudnih institucija, kao prioriteta u odnosu na dalju borbu protiv kriminala i korupcije, ali i intenziviranja evropskog puta“, navodi se u saopštenju.

Abazović je zahvalio Francuskoj na podršci koju je ta partnerska država uputila Crnoj Gori odmah na početku sajber napada, koji su pogodili vladinu informatičku strukturu i informaciono-komunikacionu mrežu organa državne uprave.

“U tom kontekstu, Abazović i Timonije su još jednom istakli zadovoljstvo zbog toga što će Podgorica postati Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost, naglasivši važnost dobijanja takvog centra za cijeli region”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS