Nenezić: Vlada da ne pritiska Sindikat prosvjete

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) osuđuju bilo kakvu vrstu pritiska na prosvjetne radnike, kazao je poslanik te partije Branislav Nenezić i apelovao na premijera Milojka Spajića da krene da rješava aktuelne probleme.

Nenezić je komentarisao medijske navode prema kojima službenici Uprave policije obilaze škole širom Crne Gore i na taj način, kako su kazali iz Sindikata prosvjete, vrše pritisak na prosvjetne radnike koji su stupili u štrajk.

„Tragom informacija koje su objavili određeni mediji o inspektorima policije koji se raspituju o odvijanju nastave, čak i ulaze u školske prostorije kako bi fotografisali prosvjetne radnike koji su stupili u štrajk, ističemo da taman kad smo pomislili da ne može niže pasti, Spajićeva Vlada nas demantuje”, naveo je Nenezić.

Prema njegovim riječima, najnovije informacije pokazuju da nedostatak interesovanja Spajića i njegovih saradnika, za teme koje ih ne zanimaju, za posljedicu ima to da se “tajnim staljinističkim metodama vraćamo u period Informbiroa”.

Nenzić je kazao da SD snažno osuđuje bilo kakvu vrstu pritiska na prosvjetne radnike.

“Apelujemo na Spajića da krene da se bavi svojim poslom i riješava aktuelne probleme, bez trošenja energije na kreiranje lažnog alibija sebi”, istakao je Nenezić.

