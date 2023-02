Nenezić: Odluka o datumu popisa može izazvati nepotrebne tenzije

Podgorica, (MINA) – Odluka da popis stanovništva u Crnoj Gori bude održan u novembru nije u skladu sa međunarodnim principima i ima potencijal za izazove nepotrebne tenzije i pojača političku polarizaciju u državi, ocijenila je izvršna direktorka Centra za monitoring i istraživanja Ana Nenezić.

Ona je agenciji MINA kazala da su politička stabilnost i jasna politička većina važan preduslov za spovođenje popisa iz više razloga, od kojih je povjerenje javnosti ključan.

„Da bi popis bio efikasan, javnost mora imati povjerenje u proces sprovođenja popisa i dobijene rezultate, posebno kada popis uključuje pitanja koja se odnose na nacionalnu i vjersku opredijeljenost“, ocijenila je Nenezić.

Sa druge strane, kako je ukazala, politička nestabilnost može narušiti javno povjerenje u institucije, a time i povjerenje u rezultate.

Nenezić je rekla da je, prilikom usvajanja odluke da se popis održi u novembru, ministar finansija Aleksandar Damjanović pozivajući se na preporuke Ujedinjenih nacija o popisu, koja predviđa da se njegovo sprovođenje ne poklapa sa izbornom kampanjom, propustio navesti nastavak te preporuke.

Kako je navela, nastavak preporuke govori o tome da je jedan od najvažnijih preduslova da se popis stanovništva sprovede u stabilnom političkom okruženju u zemlji, kako bi podaci bili pouzdani.

»Imajući sve to u vidu vjerujem da ovo nije politički zrela odluka, niti u skladu sa međunarodnim principima, a ima potencijal za izazove nepotrebne tenzije i pojača političku polarizaciju u zemlji«, rekla je Nenezić.

Ona je kazala da se u političkoj praksi, od vlade u tehničkom mandatu koja je izgubila podršku parlamentarne većine, generalno očekuje da ograniči svoje aktivnosti na bitna i nekontraverzna pitanja koja ne zahtijevaju značajne promjene politika ili dodatnu zakonodavnu aktivnost.

»Vlada koja radi u tehničkom mandatu ima ograničena ovlašćenja i očekuje se da donosi samo bitne odluke koje ne mogu čekati formiranje nove vlade«, rekla je Nenezić.

Te odluke, kako je objasnila, mogu uključivati upravljanje svakodnevnim radom države, osiguranje pružanja osnovnih javnih usluga i rješavanje hitnih pitanja.

»Međutim, nećete pronaći primjer u uporednoj političkoj praksi da vlada u tehničkom mandatu sprovodi temeljne političke reforme, predlaže sistemske zakone ili spovodi aktivnosti poput popisa jer one zahtjevaju stabilanu podršku parlamentarne većine i političku stabilnost«, navela je Nenezić.

Ona je kazala da određivanje datuma popisa ne znači nužno da ove godine u Crnoj Gori neće biti održani vanredni parlamentarni izbori.

»Organizacija popisa, i izgovor da to onemogućava održavanje parlamentarnih izbora, je isključivo politička odluka jer međunarodni standard u toj oblasti nije eksplicitan“, istakla je Nenezić.

Ona je navela primjere država Evropske unije koje su sprovele popis i parlamentarne izbore u razmaku od nekoliko mjeseci, kao što su Portugalija 2011. ili Finska 2019. godine.

Nenezić je napomenula da Vlade koje su sprovodile ove aktivnosti nijesu bile u tehničkom mandatu.

„Vjerujem da bi bilo teško naći primjer zemlje u svijetu koja u postojećim okolnostima duboke političke i institucionalne krize pristupa organizaciji i spovođenju važne sistemske aktivnosti, kakav je popis stanovništva“, dodala je ona.

Prema riječima Nenetić, ozbiljan pristup koji bi za cilj imao javni, a ne usko partijski i politički interes, podrazumjevao bi obrnut red koraka.

„Održavanje parlamentarnih izbora, a nakon toga organizaciju i održavanje popisa“, rekla je Nenezić.

Ona je kazala da je, ako Vlada ipak odluči da sprovede popis bez prethodnih parlamentarnih izbora, pitanje šta bi se desilo ukoliko se tokom postupka popisa ili tokom obrade rezultata raspusti Skupština i raspišu parlamentarni izbori.

„Vjerujem da se nepotrebno ulazi u sive oblasti koju ne prate precizni pravni propisi, i to svakako nije karatkteristika odgovornog pristupa“, dodala je Nenezić.

Kako rekla, ako je suditi po izjavama i najavljenim aktivnostima, sve upućuje na zaključak da Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu koristi svaku priliku kako bi produžila mandat.

»Imajući u vidu značaj popisa za planiranje državnih politika u budućnosti vjerujem da je ovo jedan od načina koji se koristi za političku trgovinu i odlaganje raspuštanja Skupštine. Interes je svih političkih subjekata na koji način i pod čijom kontrolom će se popis sprovesti«, navela je Nenezić.

Ova situacija, kako je rekla, pokazuje i moguće posledice loših zakona i pravnih praznina.

»Time što nismo precizno propisali način funkcionisanja i vrijeme trajanja Vlade u tehničkom mandatu, dat je i prostor bilo kojoj političkoj strukturi koja vrši vlast da sprovodi aktivnosti van uobičajnih ovlašćenja Vlade u tehničkom mandatu, bar u smislu kako to podrazumjeva dobra međunarodna praksa«, ukazala je Nenezić.

