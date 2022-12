Podgorica, (MINA) – Svako treba da ima pristup zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, poručili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i dodali da nema dostojanstva, slobode i pravde bez zdravlja za sve.

Iz KCCG su naveli da svake godine, 10. decembra, svijet obilježava Dan ljudskih prava, dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

“Tako i ove godine podsjećamo na nasljeđe i nikad veću relevantnost Univerzalne deklaracije i pozivamo na neprestani aktivizam u borbi za ljudska prava”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su naveli da je ovogodišnji slogan Dana ljudskih prava „Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve“.

Univerzalna deklaracija i Statut Svjetske zdravstvene organizacije, kako su rekli iz KCCG, ističu zdravlje kao osnovno pravo za sve ljude.

“Nema dostojanstva, slobode i pravde bez zdravlja za sve”, poručili su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove kazali su da pravo na zdravlje ne zavisi samo od dostupne i kvalitetne zdravstvene njege, već i od rodne ravnopravnosti i ostvarivanja drugih ljudskih prava, uključujući hranu, obrazovanje, stanovanje i pristup bezbjednoj vodi i kanalizaciji.

“Pravo na zdravlje predstavlja i pravo na kontrolu nad svojim zdravljem i tijelom, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena i djevojčica”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da nasilje, uključujući i rodno zasnovano, uvijek predstavlja kršenje prava na zdravlje i može imati ozbiljne zdravstvene posljedice na živote žena i djece.

Kako su naveli, iako se na Dan ljudksih prava završava 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, ta borba se nastavlja.

Iz KCCG su kazali da svako ima pravo na zdravlje bez obzira na rasu, boju kože, jezik, etničku pripadnost, pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, invaliditet, geografsku lokaciju, vjeru, političko ili drugo mišljenje, nacionalnost ili socijalno porijeklo, imovinski, socioekonomski ili drugi status.

“Svako treba da ima pristup zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, na čemu se zasniva i pristup KCCG u pružanju zdravstvene njege i zaštite našim građanima”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz KCCG, osnovna ljudska prava, proklamovana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, a koja se temelje na intrinzičnom dostojanstvu svakog čovjeka, posljednjih godina su, ipak, na stalnom udaru.

“Napredak u ljudskim pravima, koji je ostvaren u skoro 75 godina od proglašenja Univerzalne deklaracije, ne znači da se borba za prava i jednakost ikada završava”, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, upravo s obzirom na mnoge preostale i novonastale izazove i globalnu reakciju na ljudska prava, Univerzalna deklaracija je danas relevantnija nego ikad.

“Kad god i gdje god da su univerzalne vrijednosti čovječanstva narušene, to znači da smo svi u većem riziku”, rekli su iz KCCG.

Prema njihovim riječima, ljudska prava, kada se primjenjuju, djeluju kao tlocrt za konkretnu akciju ka razvoju, miru i sigurnosti i najvišem mogućem dostupnom ostvarenju kavliteta zdravlja za sve.

“U svojoj preambuli, Univerzalna deklaracija naglašava da su „priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svijetu“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da su to vrijednosti kojima i u toj zdravstvenoj ustanovi teže i za koje se u svom radu svakodnevno bore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS