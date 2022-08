Nema dokaza da su kriminalci obezbijedili kriptovani telefon za Abazovića

Podgorica, (MINA) – Istragom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) nijesu pronađeni dokazi da su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela obezbijedili telefon sa aplikacijom SKY za premijera Dritana Abazovića, niti da je on komunicirao sa njima, saopštio je specijalni tužilac Miroslav Turković.

Turković je to naveo u saopštenju o radu na predmetu u kojem se pominje nabavka kriptovanih telefona, koje je predao glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, na njegov zahtjev.

„Mišljenja sam da dokazi prikupljeni u toku istrage, svojom sadržinom nijesu dali činjenični osnov za zaključak da su okrivljeni obezbijedili mobilni telefon sa aplikacijom SKY ECC za Abazovića“, kazao je Turković.

On je naveo da ocjenom sadržine prikupljenih dokaza nije pronašao bilo koji podatak da je Abazović koristio kriptovani mobilni telefon, odnosno učestvovao u komunikaciji sa okrivljenima ili drugim osobama.

Na to, kako je rekao Turković, ukazuje i iskaz svjedoka Boža Milonjića koji je, prema objavljenoj komunikaciji, trebalo da bude posrednik u predaji kriptovanog telefona.

„On je naveo da nije kontaktiran od okrivljenih, da nije posjedovao, koristio, niti mu je iko ikada nudio kriptovani mobilni telefon“, kazao je Turković.

Prema njegovim riječima, iz odgovora nadležnog pravosudnog organa Francuske, po zamolnici SDT-a, proizilazi da nijesu uspjeli povezati nijedan SKY ECC ID sa pseudonimom „Iguman Stefan“ ili imenom Božo Milonjić.

“Povodom zahtjeva koji mi je dostavljen putem elektronske pošte, a u vezi sa sadržinom dijela prepiske SKY ECC komunikacije, koja je objavljena u pojedinim medijima, obavještavam da sam navedenim predmetom zadužen od ranijeg glavnog specijalnog tužiova Milivoja Katnića“, naveo je Turković.

On je rekao da mu je Katnić, početkom avgusta prošle godine, neposredno predao u rad materijal – dio komunikacija ostvarenih putem aplikacija SKY Ecc, a koji je dostavljen od EUROPOL-a, kako bi započeo rad tim povodom.

Turković je kazao da mu nije poznato kada su predmetni podaci, koji se odnose na SKY ECC komunikaciju, dostavljeni SDT-u, niti da li je materijal koji je primio u rad prethodno analiziran od nekog drugog specijalnog tužioca.

Kako je naveo, nakon analize sadržine dostavljenih komunikacija ostvarenih putem aplikacije SKY ECC, formiran je predmet i započelo se sa preduzimanjem dokaznih radnji u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica.

Turković je rekao da je, na osnovu izvršenih analiza i do tada prikupljenih dokaza, izdat nalog da se podnese krivična prijava protiv Stefana Đukića i drugih osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i više drugih krivičnih djela.

On je podsjetio da je tom prilikom uhapšeno pet osoba, nakon čega je 18. avgusta prošle godine donešena naredba o sprovođenju istrage.

Istraga je, kako je naveo Turković, proširena u više navrata, u odnosu na druge osobe i druga krivična djela.

On je kazao da su u toku izviđaja, a kasnije i u toku istrage, preduzete brojne dokazne radnje.

Osim toga, kako je rekao Turković, putem međunarodne pravne pomoći, od nadležnog pravosudnog organa Francuske pribavljena je sadržina komunikacija ostvarenih putem aplikacije SKY, preko naloga za koje je utvrđeno do stepena osnovane sumnje da su korišteni od strane okrivljenih ili da su komunicirali sa okrivljenima.

On je naveo da je nakon završetka istrage i na osnovu analize svih dokaza, 8. februara ove godine, podignuta optužnica protiv Đukića i drugih okrivljenih.

Kako je kazao Turković, nakon sprovedenog ispitivanja opravdanosti i zakonitosti optužnice, Viši sud u Podgorici donio je rješenje kojim je ona potvrđena, a glavni pretres još nije počeo.

