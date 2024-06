Naučno-tehnološki park za vidljivost inovativnih pojedinaca i kompanija

Podgorica, (MINA) – Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP) treba da poveća vidljivost inovativnih pojedinaca i kompanija, ali i promoviše inovacionu kulturu, kazala je ministarska prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), ona je to kazala na otvaranju NTP, kome su prisustvovali predstavnici Vlade, diplomatskog kora, naučno-istraživačke i inovativne zajednice i Univerziteta Crne Gore (UCG).

“NTP treba da inspiriše stvaranje novih rješenja kroz najbolje inovativne prakse, obezbijedi podršku kreativnim, inovativnim pojedincima i kompanijama, ali i da poveća njihovu vidljivost i promoviše inovacionu kulturu”, rekla je Jakšić Stojanović.

Premijer Milojko Spajić naglasio je da Vlada Crne Gore, kao jedan od osnivača NTP, kontinuirano pokazuje snažnu posvećenost razvoju tehnoloških i inovativnih potencijala Crne Gore.

Kako je saopšteno iz MPNI, Evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Iliana Ivanova ukazala je na važnost tog projekta za region.

U saopštenju se navodi da UCG, kao jedan od osnivača NTP-a, igra ključnu ulogu u zajedničkom nastojanju da se unaprijedi naučno-tehnološki i inovativni ekosistem Crne Gore.

Rektor UCG Vladimir Božović naglasio je da je NTP “zvjezdana kapija” koja će ubrzati razvoj Crne Gore.

Izvršna direktorica NTP Valentina Radulović kazala je da će se crnogorska inovativna scena dijeliti na prije i poslije NTP-a.

Kako je rekla, to je prekretnica koja označava novi početak, novu eru u kojoj će se sinergija između svih aktera ostvariti u punom potencijalu.

Iz MPNI su kazali da je objekat, površine 13 hiljada kvadratnih metara, projektovan i izgrađen u skladu sa najsavremenijim evropskim i svjetskim standardima u toj oblasti.

“Na podršku ove institucije u narednom periodu mogu računati svi pojedinci i kompanije koji imaju kreativne i inovativne ideje, a prije svega one ideje koje imaju i potencijal da brzo ostvare ekonomski rast”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ceremoniju presijecanja vrpce obavili su Spajić, Jakšić Stojanović i Božović.

