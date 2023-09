Podgorica, (MINA) – Politička elita u novoj vlasti još nije pokazala dovoljno ozbiljnosti i posvećenosti pravu javnosti da zna, ocijenili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), dodajući da je nastavljena praksa skrivanja informacija od javnosti.

Iz MANS-a su, povodom 28. septembra – Međunarodni dana slobodnog pristupa informacijama, saopštili da su još krajem 2020. godine, zajedno sa koalicijom nevladinih organizacija (NVO), novoj vladi podnijeli predlog izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI).

Taj predlog izmjena zakona, kako su naveli, trebalo je da označi raskid sa dotadašnjom praksom skrivanja podataka od građana i postavi snažne temelje za povećanje transparetnosti i odgovornosti u radu državnih organa.

„Tri godine nakon toga, Crna Gora dočekuje još jedan Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama sa starim zakonom iz mračne ere Đukanovićevog režima, ali i sa praksom kojom nova vladajuća većina svakim danom iznova potvrđuje nedostatak političke volje za korjenite reforme u ovoj oblasti“, rekli su iz MANS-a.

Kako su kazali, iako je slobodan pristup informacijama globalno prepoznat kao jedan od najefikasnijih alata za prevenciju, a naročito za borbu protiv korupcije, predizborna obećanja nekadašnje opozicije su preuzimanjem ključnih poluga vlasti ostala samo „mrtvo slovo na papiru“.

Iz MANS-a su naveli da crnogorska javnost još čeka odgovore na pitanja o polu-privatnim letovima premijera Dritana Abazovića državnim avionom.

„I dalje ne znamo kolike su plate menadžmentu Elektroprivrede, ali ni pod kojim uslovima pljevaljski Rudnik izvozi ugalj u Srbiju“, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da je tajna koliko Air Montenegro plaća konsultante i poslovne prostore, a uoči svakih izbora ponovo imamo oznaku „tajno“ i na potrošnji budžetske rezerve.

„Nažalost, ovo je samo dio konkretnih primjera koji potvrđuju da je praksa skrivanja informacija od javnosti nastavljena i nakon pada Đukanovićevog režima“, naveli su iz te NVO.

Ti primjeri, prema njihovim riječima, potvrđuju i da se obećane promjene nijesu desile upravo u oblastima koje je trebalo da povećaju kontrolu vlasti od građana i medija.

„Danas, na Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, možemo da konstatujemo da je takozvana tranzicija ka demokratskom društvu u toj oblasti i nakon tri godine na samom početku i da politička elita koja čini novu vlast još nije pokazala dovoljno ozbiljnosti i posvećenosti pravu javnosti da zna“, naveli su iz MANS-a.

Oni su kazali da, ipak, ohrabruje činjenica da iz godine u godinu raste broj korisnika slobodnog pristupa informacijama, naročito među građanima i novinarima.

„MANS će zbog toga i u narednom periodu, zajedno sa drugim NVO, nastaviti da insistira na unapređenju zakonskog okvira i napuštanju dosadašnje prakse skrivanja informacija od javnosti, naročito onih koje mogu ukazati na korupciju“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS