Nastavlja se potraga za dvoje djece u kanjonu Tare

Podgorica, (MINA) – Spasilačke ekipe i ronioci nastavljaju danas potragu za dvoje djece koja su ispala iz automobila koji je u petak sletio u kanjon Tare.

U nesreći je stradala njihova majka Jelena Vuković (27) iz Mojkovca, dok je iz provalije u petak uveče izvučeno treće dijete, koje je hospitalizovano.

U potragu su se u subotu uključili ronioci iz Bijele, a teren je pretraživan i dronovima.

Od petka su u potragu uključeni pripadnici Gorske službe spašavanja, policije, službi zaštite i spašavanja Žabljak, kao i rafteri i građani.

Dobrovoljni spasilac Đole Kljajević ranije je za Televiziju Crne Gore kazao da pretražuju lokalitete od mjesta nesreće do splavišta, od splavišta do Žugića luke i od Žugića luke do Radovan luke.

“S tim što se nastavlja potraga do Brštanovice, ili samog Šćepan polja, gdje su naše kolege obaviještene o slučaju, tako da će i oni priteći u pomoć”, rekao je Kljajević.

