Nastavak rasprave o komunikaciji tužilaca na narednoj sjednici

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) će na narednoj sjednici nastaviti diskusiju i donijeti zaključke o komunikaciji tužilaca i rukovodilaca u državnim tužilaštavima u vezi sa postupanjem u predmetu povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

To je kazao član TS-a Filip Jovović, prenosi portal Vijesti.

Današnja vanredna sjednica TS-a, na kojoj se raspravljalo o toj temi, bila je zatvorena za javnost.

Da sjednica bude zatvorena za javnost, odlučeno je glasovima većine članova TS-a. Protiv su bili članovi TS-a Siniša Gazivoda i Stevo Muk.

Jovović je, nakon završetka sjednice, kazao da su saslušani tužioci koji su pomenuti na sjednici Odbora za pravosuđe.

“Sa njima je obavljen iscrpan razgovor, a na narednoj sjednici TS-a donijećemo zaključke i nastaviti diskusiju povodom ove teme”, rekao je Jovović.

Gazivoda je kazao da nema pravnog osnova da se javnost isključi.

“Mislim da javnost ima pravo da zna. Nas ne interesuje šta se nalazi u krivičnom predmetu već da saznamo kako tužioci i rukovodioci među sobom komuniciraju”, rekao je Gazivoda.

Član TS-a Bojan Božović kazao je da je za integritet i jačanje TS-a vrlo važno da imaju više informacija o postupanju tužilaca u predmetu skidanja zabrane, osim onoga što su dobili putem medija.

Muk kazao je da je dobro što se TS bavi ovom temom, ali da je tačka dnevnog reda u najavi sjednice mogla biti bolje definisana.

“Mislim da smo to mogli bolje da definišemo kako bismo mogli mnogo bolje da odgovorimo ko su učesnici i šta je cilj ovog razgovora”, kazao je Muk.

Predstavnica tužilačke organizacije Đurđina Ivanović navela je da je ministar pravde Marko Kovač podnio predlog za razrješenje rukovoditeljke Višeg tužilaštva Lepe Medenice.

“Na taj način je započela procedura prema članu 111 Zakona o Državnom tužilaštvu. Dakle, postupak je u toku – disciplinski tužilac, zbog čega bismo mi možda raspravom danas ugrozili taj postupak”, navela je Ivanović.

