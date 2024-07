Naizmjenično napajaju strujom korisnike u Budvi do sanacije kvara

Podgorica, (MINA) – U dijelu Budve u kojem nema struje, zbog povećanog opterećenja usljed visokih temperatura, nemoguće je alternativno napajanje strujom svih potrošača, pa se alternativno naizmjenično napajaju korisnici dok se ne sanira kvar, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivno sistema (CEDIS).

Oni su naveli da je zbog ispada kabla Markovići-Rozino došlo do problema u snabdijevanju električnom energijom dijela opštine Budva.

„Locirano je mjesto kvara i ekipe rade na otklanjanju nastalog problema“, kaže se u objavi CEDIS-a na Fejsbuku /Facebook/.

Oni su kazali da se značajan dio konzuma napaja sa traforeona Rozina i zbog povećanog opterećenja usljed visokih temperatura, nemoguće je alternativno napojiti kompletan konzum dok se ne sanira kvar.

„Alternativno se napaja dio konzuma i vodi se računa da isti korisnici ne budu cijelo vrijeme bez napajanja, dok se ne uspostavi redovno stanje“, navodi se u objavi.

Iz CEDIS-a su poručili da su sve njihove raspoložive ekipe na lokaciji i užurbano rade pod izuzetno otežanim uslovima rada izazvanih visokim temperaturama, kako bi mrežu što prije doveli u redovno stanje.

