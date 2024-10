Nadležni da reaguju zbog nasilja na vjerskoj i etničkoj osnovi

Podgorica, (MINA) – Trend porasta nasilja na vjerskoj i etničkoj osnovi u Crnoj Gori zabrinjavajući je, upozorili su iz Bošnjačkog vijeća i zatražili hitnu reakciju nadležnih organa.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić rekao je da se svi incidenti ne mogu posmatrati kao izolovani slučajevi, već se mogu dovesti u vezu sa nacionalnom, odnosno vjerskom pripadnošću žrtava.

On je podsjetio na fizički nasrtaj na vlasnika sportskog objekta u Podgorici, slučaj kod Hadrovića džamije, napade u Nikšiću i nasilje u krugu školskog objekta u Beranama i najnovije teško ranjavanje nožem gimnazijalca u Baru.

Prema riječima Mustafića, to se ne može drugačije ocijeniti osim kao otvoreni akti agresije, podstaknuti mržnjom prema pripadnicima manjinskog naroda.

“Očekujemo oštru reakciju nadležnih, prije svega tužilaštva, kako kod kvalifikacija ovih krivičnih djela, tako i kod njihovog adekvatnog procesuiranja”, rekao je Mustafić.

On je istakao da u Bošnjačkom vijeću vjeruju da je postojao način da se i do sada, kroz pravovremeno i adekvatno kažnjavanje slučajeva, pošalje snažna poruka da je u Crnoj Gori nasilje nedopustivo, posebno ako je inspirisano vjerskom ili nacionalnom mržnjom.

“Očigledna relativizacija ovih slučajeva i blaga reakcija institucija djeluje kao podstrek i ohrabrenje počiniocima i inspiratorima”, rekao je Mustafić.

On je ukazao da su za porast nasilja i agresivno ponašanje u društvu, a posebno među omladinom izuzetno odgovorni i porodični ambijent u kome mladi odrastaju, loš obrazovno-odgojni sistem, ali i medijsko okruženje.

Mustafić je istakao da se u javnom prostoru, bez cenzure, svakodnevno produkuje izuzetna količina mržnje, isključivosti, šovinizma posebno prema pripadnicima islamske vjere.

“Pozivamo nadležne, policiju, tužilaštvo i sudstvo, kao i Ombudsmana da svaku ovakvu pojavu na vrijeme uoče i sankcionišu”, rekao je Mustafić.

On je pozvao donosioce odluka, Vladu i Skupštinu da, kroz odgovarajuće izmjene zakona, kojima će se predvidjeti strože kazne i sankcije, smanje mogućnost za dalju nekontrolisanu i necenzurisanu produkciju fašističkih i šovinističkih sadržaja u medijskom prostoru i na društvenim mrežama.

Bošnjačko vijeće upozorilo je da je sličan društveni ambijent već viđen 90-ih godina prošlog vijeka u Crnoj Gori.

Mustafić je naveo da se nadaju da će država i nadležni uraditi sve da se zaustavi taj zabrinjavajući trend i ne dozvoli ponavljanje tragičnih situacija o kojima bošnjački i drugi manjinski narodi nose bolne traume.

“Stoga još jednom apelujemo na sve državne institucije i relevantne subjekte, da shvate ova dešavanja veoma ozbiljno i, sa aspekta svojih nadležnosti, preduzmu korake u cilju smanjivanja tenzija i prestanka raspirivanja mržnje u našem društvu”, zaključio je Mustafić.

