Nadležne institucije da rasvijetle okolnosti napada na ljekara

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde pozvalo je nadležne institucije da u najskorijem roku sprovedu aktivnosti koje će rasvijetliti sve okolnosti napada na ljekara u Pljevljima.

Iz tog resora su podsjetili da su u krivičnom zakonodavstvu poslovi zdravstvene zaštite prepoznati kao poslovi od javnog značaja.

“Time se obezbjeđuje zaštita ljekara, a samim tim i ostavlja prostor za adekvatnu reakciju nadležnih organa”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo pravde će, kako se dodaje, nastaviti aktivnosti sa ciljem regulisanja svih eventualnih nedoumica u pogledu primjene krivičnog zakonika radi dodatne zaštite ljekara.

